WDH US-Notenbank peilt Reduzierung der Anleihekäufe in diesem Jahr an - Minutes Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 13.10.2021, 20:31 | | 33 0 | 0 13.10.2021, 20:31 | (Im 1. Absatz, 2. Satz wurde korrigiert: Mitte November oder Mitte Dezember.) WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed steuert auf eine baldige Reduzierung der Anleihekäufe zur Stützung der Wirtschaft zu. Die Einschränkung des Kaufprogramms könnte Mitte November oder Mitte Dezember beginnen, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll (Minutes) der Sitzung der US-Notenbank vom 21. bis 22. September hervorgeht. Sollte die konjunkturelle Erholung weiter voranschreiten, könnten die Anleihekäufe etwa Mitte 2022 auslaufen, hieß es weiter. Die US-Notenbank kauft derzeit monatlich Staats- und Hypothekenanleihen im Höhe von 120 Milliarden US-Dollar. An den Finanzmärkten wird immer stärker mit einem baldigen Beginn erster Schritte heraus aus der extrem lockeren Geldpolitik gerechnet. Zuletzt hatte ein überraschender Anstieg der Inflation die Erwartung verstärkt, dass die Notenbank noch im laufenden Jahr eine Reduzierung der Anleihekäufe beschließen könnte./jkr/he







