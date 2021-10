Antler wirbt über 300 Mio. US-Dollar ein und erweitert seinen Investitionsschwerpunkt auf Finanzierungen bis zur Serie C

Antler's Demo Day in London (Photo: Business Wire)

Antler verfolgt das Ziel, durch Investitionen in außergewöhnliche Menschen die Welt grundlegend zu verbessern. Der Hauptschwerpunkt der Gesellschaft wird weiterhin auf Investitionen in der Pre-Seed-Phase liegen, und sie ist nun auch in der Lage, ihren Portfoliounternehmen während deren Wachstums- und Expansionsphasen Folgekapital bis hin zur Serie C zur Verfügung zu stellen.

Magnus Grimeland, CEO und Gründer von Antler, sagte: „Wir unterstützen unsere Gründer bereits in der Anfangsphase und freuen uns, dass wir nun auch während ihres Wachstums in sie investieren können. Wir möchten in Zukunft noch mehr Unternehmer unterstützen, die Branchen neu definieren.“

Antler entwickelt und erweitert sein Führungsteam und seine globale Präsenz kontinuierlich. Zu diesem Zweck hat Antler die neuen Partner Naman Budhdeo, Erik Jonsson, Jiho Kang und Subir Lohani rekrutiert, die die neuen Teams in Kanada, Vietnam, Korea und Indonesien leiten werden.

Teddy Himler von SoftBank tritt als Partner des Later-Stage-Investmentteams ebenfalls dem Unternehmen bei.

Seit 2018 hat Antler weltweit in über 350 Unternehmen aus mehr als 30 verschiedenen Branchen investiert. Von diesen Unternehmen haben 40 % mindestens ein weibliches Gründungsmitglied, wobei 70 Nationalitäten vertreten sind.

Antler investiert weiterhin in seine Portfoliounternehmen, während diese expandieren. Das Unternehmen verfügt über ein globales Netzwerk von mehr als 600 Fachberatern sowie eine Online-Plattform mit Ressourcen und Tools. Es unterstützt seine Portfoliounternehmen mit der Vermittlung von Kontakten zu globalen Investoren, praktischer Hilfe bei der Erschließung neuer Märkte und dem Zugang zu seinem globalen Netzwerk von Fachberatern.

Mit dieser kontinuierlichen Unterstützung und Investition untermauert Antler seine Position als langfristiger Partner für außergewöhnliche Unternehmer – von der Unternehmensgründung bis hin zu den späteren Expansionsphasen.