Reliance New Energy Solar Ltd investiert als strategischer Hauptinvestor in NexWafe

Die NexWafe GmbH (NexWafe) gab heute die Beteiligung von Reliance New Energy

Solar Limited (RNESL), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Reliance

Industries Limited (Reliance), als strategischen Hauptinvestor an ihrer 39 Mio.

EUR (45 Mio. USD) Series C Finanzierungsrunde mit einer Investition von 25

NexWafe, und den Abschluss der kommerziellen Entwicklung der







NexWafe, und den Abschluss der kommerziellen Entwicklung der

Photovoltaik-Produkte von NexWafe auf Prototypenlinien in Freiburg

beschleunigen.



Reliance und NexWafe haben außerdem eine strategische Partnerschaftsvereinbarung

abgeschlossen, die eine gemeinsame Technologieentwicklung und Kommerzialisierung

von hocheffizienten monokristallinen "grünen" Solarwafern in großem Maßstab in

Indien vorsieht.



Reliance sichert sich durch diese Partnerschaft Zugang zu NexWafe's proprietärer

Technologie und plant den Bau einer großen Wafer-Produktion in Indien unter

Verwendung von NexWafe's Prozessen und Technologie.



NexWafe entwickelt und produziert monokristalline Siliziumwafer, die ausgehend

von kostengünstigen Rohstoffen mittels einer direkten Abscheidung der Wafer aus

der Gasphase gefertigt werden. Dieser proprietäre Prozess macht kosten- und

energieintensive Zwischenschritte wie die Polysiliziumproduktion und das

Ingot-Ziehen, auf die die traditionelle Wafer-Herstellung angewiesen ist,

überflüssig. NexWafe verwendet Inline-Verfahren, sowohl für die Bildung einer

Trennschicht als auch für die epitaktische Abscheidung von Silizium in einem

atmosphärischen chemischen Gasphasenabscheidungsprozess. Die einzigartige

patentierte Technologie von NexWafe soll die Wafer-Produktionskosten drastisch

senken und Photovoltaik zur kostengünstigsten Form erneuerbarer Energien machen.



Die Investition von Reliance in NexWafe unterstreicht ihr Ziel, Indien zum

weltweit führenden Anbieter grüner Energie zu machen, indem das Unternehmen

bestehende Technologien überwindet und so den weitaus kosten- und

energieeffizientesten Photovoltaikprozess der Welt entstehen lässt.



Herr Mukesh Ambani, Chairman von Reliance Industries Limited, sagte: "Wir bei

Reliance haben immer daran geglaubt, in all unseren Geschäftsbereichen Vorreiter Seite 2 ► Seite 1 von 3



