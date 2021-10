Mindtree meldet starke All-Round-Performance im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 22

Umsatz steigt um 12,7 % gegenüber dem Vorquartal; Umsatzwachstum im Jahresvergleich über ein Quartal in einem Jahrzehnt am höchsten

"Wir freuen uns, ein weiteres herausragendes Quartal mit Rundum-Performance zu berichten", sagte Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer und Managing Director von Mindtree. Unser Umsatz im zweiten Quartal betrug 350,1 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 12,7 % gegenüber dem Vorquartal und 34,1 % gegenüber dem Vorjahr, was unser stärkstes Wachstum im Jahresvergleich seit einem Quartal in einem Jahrzehnt war. Wir konnten die EBITDA-Marge bei 20,5% halten und gleichzeitig aggressive Investitionen in den weiteren Ausbau unserer Domänen-, Digital- und Führungskapazitäten, geografische Präsenz und Hyperscaler-Partnerschaften tätigen. Die breit angelegte Dynamik und die Wachstumsaussichten in allen Branchen, Servicelinien und Regionen bestätigen unsere operative Strenge und unseren starken Fokus darauf, ein vertrauenswürdiger Partner für die Unternehmenstransformation für unsere Kunden zu sein. Dank der disziplinierten Umsetzung unserer Strategie und dem Engagement von Mindtree Minds sind wir gut positioniert, um das starke Nachfrageumfeld zu nutzen und ein profitables, branchenführendes Wachstum im FY22 zu erzielen."

Wichtige Finanzkennzahlen:

Quartal zum Donnerstag, 30. September 2021

In US-Dollar:

Umsatz 310,5 Mio. US-Dollar (Wachstum von 12,7% im Quartalsvergleich / 34,1% im Jahresvergleich)



Nettoerlös 46,5 Mio. USD (Wachstum von 16,0% im Quartalsvergleich / 57,3% im Jahresvergleich)

In Rupien:

Umsatz 22.917 Mio. INR (Wachstum von 12,9% im Quartalsvergleich / 34,3 % im Jahresvergleich)



Nettoerlös 3.434 Mio. INR (Wachstum von 16,2% im Quartalsvergleich / 57,2 % im Jahresvergleich)

Sonstige Kennzahlen: