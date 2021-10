DT Technology Group arbeitet mit Virtuozzo zusammen, um Transformation zu führendem Enabler digitaler Plattformen zu beschleunigen

Virtuozzo, ein führender international tätiger Anbieter von Lösungen für hocheffiziente Virtualisierungssoftware und hyperkonvergente Software, hat heute bekanntgegeben, dass seine Zusammenarbeit mit der DT Technology Group den Übergang von DT von einer führenden Telefongesellschaft zu einem führenden Enabler digitaler Plattformen beschleunigt hat. Durch Verwendung der Virtuozzo Hybrid Infrastructure konnte DT eine Public Cloud bereitstellen sowie über DevOps-Services neue Einnahmequellen realisieren – und dabei die Gesamtbetriebskosten um 30 Prozent senken.

Unternehmen versuchen vermehrt, digitale Lösungen zu nutzen, um ihre Geschäftstätigkeiten zu transformieren. Gleichzeitig ist auch bei den Smart City-Projekten kein Abwärtstrend zu beobachten. Das anhaltende Wachstum bei 5G-Anwendungen und IoT-Anwendungen bringt jedoch neue Herausforderungen an das Design der Infrastruktur mit sich: bei der Integration von KI-Computing, cloudnativen Anwendungen, GPU-Computing, der Modernisierung von Anwendungen und von DevOps-Ressourcen. Die unterstützende Netzwerkinfrastruktur muss robust genug sein, um sich entsprechend der Nachfrage skalieren zu lassen. Gleichzeitig muss das zugehörige Ökosystem für Softwareentwicklung ausgereift genug sein, um es Konzernen sowie kleinen bis mittelgroßen Unternehmen zu ermöglichen, die Technologietrends für unternehmerische Vorteile zu nutzen.

DT knüpfte an seine Wurzeln bei IKT-Systemintegration und Telekommunikation an und versuchte, beiden Notwendigkeiten durch den Aufbau einer unternehmenstauglichen, 5%-fähigen Infrastruktur sowie durch die Gründung eines Teams aus kompetenten Entwicklern digitaler Software gerecht zu werden. In den späten 2010er Jahren veröffentlichte das Unternehmen seine Cloud-Plattform und seine Suite aus digitalen Softwarelösungen über eine Partnerschaft mit einem Hyperscaler und einem Anbieter proprietärer Virtualisierungslösungen – versuchte diese jedoch bald zu ersetzen... und tat dies mit einem einzigen Partner: Virtuozzo.

„Wir haben eine einzigartige Marktgelegenheit. Wir kennen die Anforderungen an die Infrastruktur, die Carrier-Grade-Plattformen mit sich bringen, und nutzen diese Expertise für die Entwicklung nahtloser, elastischer, unternehmenstauglicher digitaler Plattformen“, sagte Tolga Dinçer, CEO der DT Technology Group. „Durch die Wahl unserer Partner waren jedoch anfänglich die Möglichkeiten dessen begrenzt, was wir den Kunden liefern konnten, da die Nutzung dieser Angebote kompliziert, unflexibel und recht teuer war. Die Virtuozzo Hybrid Infrastructure konnte alle diese Probleme auf einmal lösen.“