TAAT gibt nachfolgende Privatplatzierung für CAD10 Millionen bekannt

Vancouver, 13. Oktober 2021 – TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine zusätzliche Privatplatzierung von CAD10.000.000 (die „Platzierung“) mit einer Gruppe von Risikoinvestoren (die "Investoren") unter der Leitung von Frau Debbie Chang, Mitbegründerin von Horizons Ventures, in ihrer persönlichen Verantwortung abgeschlossen hat. Die Platzierung folgt auf eine Investition der Investoren von CAD6.750.000, die das Unternehmen in einer Pressemitteilung vom 9. Oktober 2020 angekündigt hat. Dazu gehörte auch eine Zuteilung von Stammaktien-Kaufwarrants, die anschließend freiwillig von den Investoren gegen zusätzliche Erlöse in Höhe von CAD10 Millionen ausgeübt wurden, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Dezember 2020 bekannt gegeben wurde. Infolgedessen haben die Anleger bisher kumulativ mehr als CAD26.700.000 in TAAT investiert. Seitdem hat das Unternehmen seine Platzierung an den Kapitalmärkten durch eine Hochstufung seiner Stammaktien auf den OTCQX Best Market in den USA (angekündigt in einer Pressemitteilung vom 23. März 2021) und die Handelsaufnahme der Stammaktien in den CSE Composite Index sowie den CSE25-Index der 25 größten Unternehmen im Composite nach Marktkapitalisierung gestärkt.1 Die Platzierung wurde zu einem Preis von CAD3,00 pro Einheit (jeweils eine „Einheit“) durchgeführt, was ungefähr 130 % mehr ist als der Preis pro Einheit von CAD1,30, der von den Investoren im Oktober 2020 im Rahmen der Investition gezahlt wurde.

Neben der Markteinführung in den USA mit mehr als 1.000 Filialen, die TAAT ab Oktober 2021 verkaufen, hat das Unternehmen auch Expansionen nach Australien sowie Großbritannien und Irland eingeleitet, wo kürzlich eine erste Lieferung für den kommerziellen Vertrieb eintraf, wie in einer Pressemitteilung vom 29. September 2021 angekündigt wurde. Das Unternehmen plant, die Einnahmen aus der Platzierung zu nutzen, um seine Produktionsressourcen weiter auszubauen und seine strategischen Marketing- und Markeninitiativen für Raucher ab 21 Jahren fortzusetzen, um das Bewusstsein für TAAT als einzigartige nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten zu stärken und zu erhalten. Darüber hinaus plant das Unternehmen, die Einnahmen aus der Platzierung zu verwenden, um im Rahmen seiner nachhaltigen Beziehung mit Frau Debbie Chang potenzielle Expansionen in asiatische Märkte zu erkunden.