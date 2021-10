Das Investment von Horizons Ventures-Mastermind Debbi Chang in TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) hat fast vor genau einem Jahr hohe Wellen geschlagen.

Jetzt hat Frau Chang noch einmal kräftig nachgelegt und so dem Unternehmen erneut ihr Vertrauen ausgesprochen.

Die tabak- und nikotinfreie Zigarette von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW), die aber wie eine normale Zigarette schmecken soll, hat in den letzten Monaten einen beeindruckenden Siegeszug gezeigt. Über 1.000 Geschäfte in den USA führen bereits die Marke und es ist meines Erachtens kein Ende in Sicht, was sich auch in den Quartalszahlen widergespiegelt hat und auch in Zukunft weiter abbilden sollte. Da ist es kein Wunder, dass ein Großaktionär, der sich noch dazu prächtig mit Startups auskennt, noch einmal kräftig nachlegt:

Debbi Chang, Gründerin und Geschäftsführerin von Horizon Ventures, und ihr Umfeld, investieren noch einmal 10 Mio. CAD in TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW). Insgesamt wurde von dieser Gruppe rund um Debbi Chang schon über 26 Mio. CAD in TAAT investiert. Zu dieser Tatsache meint CEO Coscarella:

„Es ist eine wunderbare Bestätigung wenn solch umtriebige Investoren, eine Folgeinvestition in TAAT™ tätigen, während wir unseren Einstieg in die weltweite 814 Mrd. USD Tabakindustrie fortsetzen, wobei bereits mehrere internationale Expansionen im Gange sind. Die Anfangsinvestition der Investoren im Jahr 2020 war entscheidend dafür, dass wir mehrere der bisher erreichten Meilensteine erreichen konnten, darunter den Ausbau unserer Produktionsanlagen, weitere Forschung und Entwicklung, die Platzierung von TAAT™ in mehr als 1.000 Geschäften in den USA und die organische Etablierung die Marke TAAT™ als bekannte nikotinfreie Alternative zu Zigaretten für Raucher ab 21 Jahren. Dementsprechend sind wir zuversichtlich, dass diese zusätzliche Investition ein Katalysator für unser kontinuierliches Wachstum sowohl in neuen als auch in bestehenden Märkten sein kann, und wir sind den Investoren für ihr anhaltendes Engagement für TAAT™ sehr dankbar.“

News-Fazit:

Horizons Ventures managt die privaten Investments einer der reichsten Bürger dieser Erde. Sir Li Ka-shing, dem ein Vermögen von 25 Milliarden USD zugeschrieben wird, ist ein Geschäftsmagnat, Investor und Philanthrop aus Hongkong. Li wird in Hongkong wegen seiner geschäftlichen Fähigkeiten oft als „Superman Li“ bezeichnet.

Die Geschicke von Horizons lenken seit jeher zwei Damen, Debbi Chang und Solina Chau (Horizons Webseite), jene Debbi Chang, die ab der zweiten Finanzierung (1,30 CAD) eine der Großaktionäre von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) ist.

Gesamt müsste die „Chang-Gruppe“ nun einen Bestand von ca. 13 Mio. Mio. TAAT Aktien besitzen – das sind rund 13% des Unternehmens.

Airbnb, Skype, Improbable, Impossible Foods, Spotify, Waze, Facebook, Razer, Slack, Zoom Video – das sind nur einige Firmen, in die Horizons unter der Anleitung von Debbi Chang investiert hat.

Kann es noch einen besseren Beweis für das Potential dieser außergewöhnlichen Firma geben? Glauben Sie nicht auch, dass die Aktie aufgrund dieses Investments jetzt eine lang anhaltende Rallye starten sollte!? Meinung Autor

Drei wichtige News aus der nahen Vergangenheit:

TAAT Global Alternatives Inc.*

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) hat das Rüstzeug zum “Disruptor”. – Ein Unternehmen, das eine gesamte Industrie grundlegend verändern kann, so wie es Tesla im Automobilmarkt und Beyond Meat im Lebensmittelmarkt geschafft haben. Der Grund dafür ist, dass das kanadische Start-up eine Zigarette erfunden hat, die komplett ohne Tabak und ohne Nikotin auskommt, aber wie eine echte Zigarette schmecken soll. Das Herstellungsverfahren ist zum Patent angemeldet.

Revolutioniert TAAT die Tabakindustrie?

1,1 Milliarden Raucher könnten vor einer großen Revolution stehen und die eine Billiarde US-Dollar (1.000 Milliarden) schwere Tabakindustrie vor einem totalen Umbruch! Im Mittelpunkt steht tatsächlich TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW)! Die Taat Beyond Tobacco™ -Zigaretten bilden eine Sonderklasse in diesem Feld, eine tabaklose Zigarette, die wie eine “echte Zigarette” riecht und schmeckt und somit gleichzeitig negative Elemente wie den süchtig machenden Nikotingehalt eliminiert, obwohl sie zu 100% aus natürlichen Zutaten besteht!

In mehr als 1.000 Shops in den USA, aber auch in UK, Irland und bald auch in Australien werden bereits TAAT Zigaretten verkauft.

Garant für den Erfolg?

Setti Coscarella, bis vor wenigen Monaten noch leitender Stratege im Bereich Reduced Risk Products bei Philip Morris International (NYSE: PM), dem weltweit größten Tabakunternehmen, quittierte seinen Posten bei Philip Morris und nahm den Job des Chief Executive Officers von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) an (Newslink), angeblich nachdem er zwei Beyond Tobaco-Zigaretten probiert hatte!

“Alles unter 5 Milliarden Dollar Börsenwert für TAAT wäre eine Enttäuschung für mich!” (Video): Setti Coscarella, CEO von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW)

Weiteres Top-Level-Management

Neben CEO Setti Coscarella konnte TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) noch einen weiteren Philip Morris-Mann an Bord holen. Tim Corkum wurde zum Chief Revenue Officer von Taat ernannt. Tim Corkum billigt den Beyond Tobacco™-Zigaretten von Taat höchste Marktchancen zu und erklärt auch warum:

Nachdem ich mehr als zwei Jahrzehnte lang das Verhalten von Tabakkonsumenten kennengelernt hatte, wurde mir klar, dass Nikotin zwar von Natur aus süchtig macht, das „Ritual“ des Rauchens einer Zigarette jedoch für viele Raucher eine Quelle des Wohlbefindens ist, welche die meisten anderen Tabakalternativen kaum replizieren konnten. Beyond Tobacco™ -Zigaretten ermöglichen potenziellen Tabakkonsumenten, beide Möglichkeiten zu nutzen und gleichzeitig die Abhängigkeit von Suchtmitteln (Nikotin) zu verringern. – CRO Tim Corkum über die Beyond Tobacco™ -Zigaretten in der News vom 21.8.2020

Zero-Nikotin und Mentholverbot?

Die Biden-Administration hat kürzlich mit einem Plan aufhorchen lassen, der für den Durchbruch von TAAT sehr förderlich sein könnte.

Am Montag, dem 19. April 2021, veröffentlichte das Wall Street Journal einen Bericht, wonach die US-Regierung Biden erwägt, die Tabakunternehmen dazu zu verpflichten, den Nikotingehalt aller landesweit verkauften Zigaretten auf ein Niveau zu senken, das nicht mehr süchtig machen kann.

Genauso steht ein Verbot von Menthol-Zigaretten im Raum, die sich bei den US-Amerikanern nach wie vor größter Beliebtheit erfreuen. Die Aktien der großen Tabakkonzerne reagierten aber auf diese Meldung gar nicht erfreut.

Wenn der gute Joe Bidedn seine Pläne durchzieht, könnten die unangefochtenen Giganten der Tabak-Branche schnell sehr dumm aus der Wäsche schauen und es würde für sie in den USA mit einem Schlag zappenduster werden, was automatisch TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) in das Rampenlicht der Weltbühne katapultieren sollte. Es geht um die Zukunft einer 1-Billiarde-Dollar-Industrie.

Gesamtfazit:

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) ist ein Startup, das in Las Vegas in Nevada seinen Hauptsitz hat und von einem in der Tabakindustrie sehr erfahrenen Manager angeführt wird.

Der Mensch und speziell der Raucher ist ein Gewohnheitstier, und wenn eine Zigarette nicht wie eine Zigarette schmeckt, dann ist sie auch keine Zigarette. Taat-Hanfzigaretten sollen wie “echte” Zigaretten riechen, schmecken und auch das Rauchgefühl (Abbrenndauer, Rauchentwicklung) soll dasselbe sein. Dies wird durch zahlreiche Videos bestätigt!

Aufgrund der Tatsache, dass Hanfzigaretten keine Tabaksteuer auferlegt haben, ergeben sich auch höhere Gewinnmargen als bei vergleichbaren Tabakprodukten. TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) geht von einer Profitmarge von 30-40% aus (Quelle Präsentation)

Ist TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) eine potenzielle Tenbagger-Chance? Von mir gibt es ein eindeutiges Ja! Ich gehe zu 100% davon aus, dass Taat noch im Jahr 2021 eine 10-Dollar-Aktie sein wird und auch in den darauffolgenden Jahren extrem wachsen kann, wenn dies nicht frühzeitig durch eine Übernahme durch Big Tobacco gestoppt wird. MEINUNG AUTOR

