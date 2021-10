Cloud4C gibt die Ernennung von Debdeep Sengupta, dem früheren Geschäftsführer von SAP Indien, zum Präsidenten und Chief Revenue Officer bekannt

SINGAPUR und HYDERABAD, Indien, 13. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Cloud4C, ein globales Cloud Managed Services-Unternehmen der CtrlS-Gruppe, hat die Ernennung von Debdeep Sengupta zum Präsidenten und Chief Revenue Officer bekannt gegeben. Debdeep ist ein Branchenveteran und hat in der indischen Informationstechnologiebranche Maßstäbe und nachhaltige Wachstumsstandards gesetzt. Er hat Unternehmen zu Spitzenleistungen geführt und einen beneidenswerten Shareholder Value geschaffen, verbunden mit einem tiefen Verständnis für die kulturellen Unterschiede, die in globalen Organisationen bestehen.

Er wechselt zu Cloud4C von SAP Indien, wo er als Präsident und Managing Director für SAP Indien und Südasien eine Schlüsselrolle spielte und ein integraler Bestandteil des Senior Executive Teams von SAP im Asien-Pazifik-Raum und in Japan war. Vor seiner Tätigkeit bei SAP hatte Debdeep verschiedene Führungs- und Vertriebsmanagementpositionen bei globalen multinationalen Unternehmen inne - insbesondere bei IBM und der Digital Equipment Corporation, die schließlich mit HP fusionierte.