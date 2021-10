Veeva Vault CDMS bietet Agilität und Geschwindigkeit für onkologische Studien

Onkologische Studien sind schwierig durchzuführen und weisen höhere Änderungsraten auf als andere Studien. Um diese Herausforderungen zu meistern, benötigen Biotechs flexible und agile Systeme, die es den klinischen Teams ermöglichen, sich an die Studienergebnisse anzupassen. Herkömmliche EDC-Systeme haben sich als langsam zu konfigurieren und schwer anpassbar erwiesen, da es durchschnittlich 30 Tage dauert, eine Studienänderung zu implementieren.1

Mit Vault CDMS können Datenmanager Änderungen mitten in der Studie ohne Datenmigration oder Ausfallzeiten vornehmen. Dadurch wird sichergestellt, dass Änderungen rechtzeitig implementiert werden, die Studien im Zeitplan bleiben und die Durchführung beschleunigt wird. Studienteams können außerdem interaktive Designüberprüfungen durchführen und notwendige Änderungen in Echtzeit vornehmen.

„Adaptive Studien ermöglichen geplante Änderungen, um Probandendaten schnell zu erfassen und strategische Änderungen an einer Studie zu erleichtern", so Toby Odenheim, Direktor für Technologie und Governance am Parker Institute for Cancer Immunotherapy (PICI). „Mit Veeva Vault CDMS können wir in Echtzeit Änderungen vornehmen, um neue Patienten zu rekrutieren, die therapeutische Wirksamkeit zu erhöhen und kosteneffizienter zu arbeiten."

„Datenmanager sind bei jeder Studienänderung auf Schnelligkeit angewiesen. Angesichts der großen Herausforderungen bei der Durchführung von Studien, wie Protokollabweichungen, lokale Labore und RECIST, ist es klar, dass die Branche ein neues Toolset benötigt", so Richard Young, Vice President, Strategy, Veeva Vault CDMS. „Durch die Flexibilität, die wir bieten, Änderungen schnell zu übernehmen, können sich Biotechs stärker auf die Patientensicherheit konzentrieren und die Entwicklung von lebensverändernden Krebstherapien beschleunigen."