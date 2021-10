Der TMF-Bot von Veeva automatisiert Prozesse für schnellere klinische Studien

„Wir verarbeiten die Dokumente mit Veeva Vault eTMF und dem TMF Bot schneller und effizienter", so Stephen van Arcken, Senior Clinical Oversight Lead bei Cerevel Therapeutics. „Mit weniger manuellen Eingriffen können wir Zeit und Ressourcen sparen und gleichzeitig die Gesamtqualität des TMF verbessern."

Die Automatisierung von Studienprozessen mit dem TMF-Bot kann den Verwaltungsaufwand für Studienteams verringern und dazu beitragen, die Probleme mit falsch abgelegten oder falsch klassifizierten Dokumenten innerhalb des TMF zu mindern. Auf diese Weise können sich die Benutzer auf hochwertige Aktivitäten konzentrieren und die Genauigkeit, Aktualität und Vollständigkeit des TMF verbessern.

„Die Komplexität in der klinischen Landschaft nimmt weiter zu und treibt Unternehmen zu neuen und innovativen Lösungen, die die Durchführung von Studien verändern können", so Jason Methia, Vice President, Veeva Vault Clinical Operations Strategy. „Der Einsatz von KI in der TMF ist ein wirkungsvoller und praktischer Weg, um administrative Aufgaben in klinischen Studien zu reduzieren und so die Einhaltung der Vorschriften und die Effizienz zu verbessern. Seit seiner Einführung hat der TMF-Bot bei sechs Kunden mehr als 40.000 Dokumente automatisch klassifiziert und damit Hunderte von Stunden an Bearbeitungszeit eingespart."

Vault eTMF ist Teil der Veeva Vault Clinical Operations Suite , die es Unternehmen ermöglicht, Informationen und Dokumente über CTMS, eTMF, Studienbeginn und Zahlungen hinweg auszutauschen, um die Zusammenarbeit zu verbessern und die Effizienz während des gesamten Studienlebenszyklus zu steigern. Der TMF-Bot ist jetzt verfügbar und in Vault eTMF enthalten.

Hören Sie Cerevels Tipps und Tricks für den Einstieg in den TMF-Bot und erfahren Sie mehr über das neue Feature auf der kommenden Veeva R&D and Quality Summit Connect , am 14. Oktober 2021.