RBC stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto vor Produktionszahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4200 Pence belassen. Die Produktion von Eisenerz, Kupfer und Bauxit dürfte sich nach dem schwachen Vorquartal erholt haben, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Jahresviertel hätten noch das schlechte Wetter, operative Probleme und die Corona-Pandemie die Zahlen belastet./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2021 / 15:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2021 / 15:33 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.