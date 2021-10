Mehr als 50 Unternehmen modernisieren Pharmakovigilanz mit Veeva Vault Safety Suite

Unternehmen aller Größenordnungen modernisieren die Pharmakovigilanz mit der Vault Safety Suite, um die End-to-End-Prozesse durch bessere Zusammenarbeit zu verbessern. Sponsoren und CROs profitieren von einem einfachen Zugang zu Informationen für eine nahtlose Verarbeitung von unerwünschten Ereignissen, während interaktive Berichte und Dashboards die Transparenz bieten, um Verzögerungen zu erkennen und die Einreichung von Berichten an die Gesundheitsbehörden zu optimieren.

„Immer mehr Unternehmen setzen die Anwendungen der Veeva Vault Safety Suite ein, um ein schnelleres und effizienteres Fallmanagement zu erreichen", sagt Kelly Traverso, Vice President, Veeva Vault Safety Strategy. „Unsere Kunden betrachten Veeva als strategischen Partner, und wir sind bestrebt, fortschrittliche Funktionen zu liefern, die es einfach machen, mit den sich entwickelnden Vorschriften und der sich verändernden Marktdynamik Schritt zu halten."

Veeva bringt weiterhin Innovationen auf den Markt, die die Pharmakovigilanzprozesse vereinfachen. Im Laufe des letzten Jahres hat Veeva neue Funktionen hinzugefügt, darunter den mehrsprachigen MedDRA-Browser, den E2B-Import für mehrere Fälle und die Aufnahme in lokaler Sprache ins Englische.

Die Veeva Vault Safety Suite umfasst Veeva Vault Safety und Veeva Vault SafetyDocs zur Verwaltung von End-to-End-Prozessen der Arzneimittelsicherheit.

Schauen Sie am 14. Oktober 2021 auf der Veeva R&D and Quality Summit Connect vorbei, um zu erfahren, wie Clinlogix, ein Unternehmen der NAMSA, eine moderne Sicherheitslösung einsetzt, um die Partnerschaften zwischen CROs und Sponsoren zu verbessern, und welche Best Practices Valiance für die Migration von Sicherheitsdaten anwendet. Die Online-Veranstaltung richtet sich an Fachleute aus der Biowissenschaftsbranche. Melden sie sich hier an: veeva.com/Summit .