Pressestimme 'Stuttgarter Zeitung' zur Kritik am RKI Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 14.10.2021, 05:35 | | 22 0 | 0 14.10.2021, 05:35 | STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Kritik am RKI: "Die Diskussion über Daten und Methoden kommt zur rechten Zeit. Es fehlen ja nicht bloß einige Hunderttausend Geimpfte in der Statistik, obwohl schon das Grund zur Beunruhigung ist. Wenn das RKI zweimal die errechnete Impfeffektivität wegen methodischer Mängel nach unten korrigiert, kratzt das bei genauerem Hinsehen weniger am Nutzen der Impfungen im Kampf gegen Corona. Es ist aber genau der Stoff, den Verschwörungstheoretiker, Impfgegner und andere Schwurbler benötigen, um Zweifel zu säen."/DP/jha



