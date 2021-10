Aduro Clean Technologies nimmt als eines von zehn Unternehmen, die als Mitglieder von Kanadas Handelsmission ausgewählt wurden, erneut am mexikanischen Erdölkongress teil

Sarnia, ON, 14. Oktober 2021 Aduro Clean Technologies Inc. (das „Unternehmen“ oder „Aduro“), (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50), ein Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und die Umwandlung von schwerem Rohöl und erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, wird an der kommerziellen Handelsmission Kanadas zum mexikanischen Erdölkongress 2021, der vom 17. bis 20. November 2021 in Monterrey, Nuevo León (Mexiko) stattfindet, teilnehmen. Die Gruppe wird von der kanadischen Botschaft in Monterrey beherbergt.

„Als Mitglied der Handelsmission zum Kongress 2019 haben wir direkt die Aufmerksamkeit von Bundes-, Landes- und Industrievertretern auf uns gezogen, was uns dazu veranlasst hat, einen Aduro-Vertreter für Kontakte vor Ort zu verpflichten“, sagt Ofer Vicus, CEO von Aduro.

Diese und andere Bemühungen haben die Tür zu konstruktiven Gesprächen über potenzielle Projekte in Mexiko eröffnet, in deren Rahmen Kunststoffabfälle aus Polyethylen (PE) und Schweröl mithilfe von Aduros nachhaltiger Hydrochemolytic-Technologie (HCT) in höherwertige Ressourcen umgewandelt werden sollen.

Da das Plastikproblem in den Städten und Bundesstaaten Mexikos genauso akut ist wie im Rest der Welt, waren die Behörden dort sofort interessiert. Sie erkannten, dass der Einsatz von HCT zur Umwandlung von PE-Kunststoffabfällen in Diesel dazu beitragen könnte, das Problem der Plastikabfälle zu lösen und gleichzeitig nicht nur Arbeitsplätze zu schaffen, sondern auch Kraftstoff für öffentliche Verkehrsmittel zu erzeugen.

Vicus blickt jedoch über Technologie für Kraftstoff aus Kunststoff hinaus und weist darauf hin, dass „das letztendliche Ziel ein echter chemischer Kreislauf ist, in dem ein Reinprodukt aus aufgewertetem PE in Ethylen-Krackanlagen eingespeist und schließlich wieder zu PE verarbeitet wird. Vertreter der Energiewirtschaft haben starkes Interesse gezeigt, da das in Mexiko geförderte Rohöl von Jahr zu Jahr schwerer wird und HCT eine innovative und umweltfreundliche Möglichkeit zur Verbesserung seiner Eigenschaften bietet.“