Kurzfristig-Saisonaler Trade mit Trefferquote von 78,9%

Als Folge der weltweiten Lockdowns hatten in sämtlichen Bereichen (auch bei den Energies) die Produzenten ihre Produktion gedrosselt. Die niedrigen Zinsen, sowie Konjunkturprogramme der Regierungen haben die Wirtschaft aber wieder kräftig angeschoben. Nun traf eine große Nachfrage auf geringes Angebot, was in stark gestiegenen Preisen mündete. Diese Tendenz ist temporär, kann aber im Rohölpreis mittelfristig durchaus noch etwas höher führen.

Losgelöst davon gibt es zu spezifischen Zeiten innerhalb eines Jahres bestimmte Prozesse, die sich als Marktanomalien zeigen. So ist ab der Monatsmitte des Oktober in 5 von 6 Fällen eine Phase der Schwäche in den Energie-Rohstoffen auszumachen. In der bevorstehenden kalten Jahreszeit reduziert sich meist die wirtschaftliche und private Aktivität und damit die Nachfrage. Zudem passen kommerzielle Adressen ihr Hedging an, was in der Summe ab Mitte Oktober meist zu fallenden Preisen führt. Ein Setup aus den insgesamt 211 SHORTTERM SEASONAL Trades nutzt diesen Effekt aus, und handelt in diesen Tagen Short.

Wichtig ist auch hier wieder, dass solche statistischen Vorteile sich nur sinnvoll ausspielen lassen, wenn wir sie wieder und wieder ausnutzen. Ich mache diesen Trade jedes Jahr.

Umsetzen lässt sich das Setup aktuell mit folgendem Produkt von Morgan Stanley: