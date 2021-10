DGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Ankauf/Vereinbarung

Delivery Hero verstärkt seine Präsenz in Zentralamerika und der Karibik durch die Übernahme der Restaurant- und Lebensmittellieferdienste von hugo



Delivery Hero übernimmt das Kerngeschäft von hugo in den Bereichen Essenslieferungen und Quick Commerce in Zentralamerika und der Karibik

hugo ist eine der führenden Apps für Essenslieferungen in Zentralamerika mit einer starken Präsenz in der Karibik und agiert als Marktplatz in zahlreichen Kategorien, einschließlich der Lieferung von Speisen, Lebensmitteln sowie Medikamenten

Durch die Übernahme kann Delivery Hero sein Mittelamerika-Geschäft weiter stärken und seine Präsenz auf Jamaika ausweiten

Der Transaktionswert von hugo basiert auf einem Run-Rate-GMV von über 150 Millionen USD und marktbasierten Multiplikatoren, die mit denen von Delivery Hero und anderen vorangegangenen Transaktionen vergleichbar sind Berlin, 14. Oktober 2021 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gab heute eine Vereinbarung mit hugo bezüglich der Übernahme dessen Kerngeschäfts - einem Marktplatz, der auf die Lieferung von Speisen und Quick Commerce in Zentralamerika und der Karibik spezialisiert ist - bekannt. hugo wurde 2017 gegründet und ist derzeit in über 40 Städten in sechs Ländern aktiv: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Dominikanische Republik und Jamaika. Mit mehr als 800 Mitarbeitern und 1,3 Mio. registrierten Nutzern bietet das Unternehmen einen kategorieübergreifenden Marktplatz für die Lieferung von Restaurantessen, Lebensmitteln und Arzneimitteln sowie E-Commerce, On-Demand- und Finanzdienstleistungen. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022, vorbehaltlich der entsprechenden behördlichen Genehmigungen, abgeschlossen. Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Wir freuen uns sehr, unsere starke Präsenz in Mittelamerika noch weiter auszubauen. Mit der Übernahme der Restaurant- und Lebensmittellieferdienste von hugo geben wir auch unserem Quick-Commerce-Geschäft vor Ort einen zusätzlichen Schub. Alejandro und sein Team haben eine beeindruckende Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, Potenziale in unterversorgten Märkten zu erkennen und globale Wettbewerber zu überholen. Wir sehen heute enorme Wachstums- und Expansionsmöglichkeiten für hugo, und freuen uns, ein neues Mitglied in unserer Gemeinschaft von Entrepreneuren willkommen zu heißen, um die Lieferindustrie weltweit voranzubringen."



