Die letzten markanten Höchststände markierte der Platin-Future bei 1.339 US-Dollar Ende Februar und wechselte anschließend in einen Abwärtstrend. Dieser brachte Abschläge auf 905,13 US-Dollar hervor und damit kurzzeitig sogar unter die markante Unterstützung um das 50 % Fibonacci-Retracement bei 957,93 US-Dollar. Dort hielt sich das Metall jedoch nicht lange auf, nur wenig später setzte ein Trendwechsel ein und erlaubt es zeitnah über den 200-Wochen-Durchschnitt an über 1.000 US-Dollar zuzulegen. Damit deutet sich jetzt eine klassische 1-2-3-Erholung beim Platin-Future an, der übergeordnete Abwärtstrend bestehend seit Februar dieses Jahres dürfte hiervon allerdings noch unberührt bleiben.

Nichts für schwache Nerven

Die Volatilität beim Platin-Future ist zuletzt merklich gestiegen, außerdem notiert das Metall derzeit zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten EMA 50/200. Diese Gemengelage sorgt für erhöhte Schwankungsbreite, trotzdem besteht die Chance oberhalb des EMA 50 an die nächstgrößere Hürde um 1.110 US-Dollar sowie den knapp darüber verlaufenden Abwärtstrend zuzulegen. Sollten sich Käufer jedoch wieder vom Markt verabschieden und der Platin-Future unter 977,88 US-Dollar zurückfallen, wäre sogar ein Test der Septembertiefs bei 905,13 US-Dollar möglich.