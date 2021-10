DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kooperation First Graphene Limited stellt sich mit neuer „Marketmaker'-Strategie auf Wachstum ein 14.10.2021 / 08:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Marketmaker-Strategie zur Stärkung der Rolle als weltweit führender Anbieter von Graphen und Produkten auf Graphenbasis.



- Einbeziehung innovativer Partner in Schlüsselindustrien, um die Vorteile von mit Graphen verbesserten Produkten zu beweisen.



- Ernennung von Vertriebsmanagern mit Verantwortung für die wichtigsten vertikalen Branchen.



- Partnerschaften mit innovativen Akteuren in den Bereichen Beton und Zement, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe sowie Beschichtungen und Druckfarben sind bereits im Gange.



Marktmacher, nicht nur Marktanbieter



In den letzten zwei Quartalen hat First Graphene Limited ("First Graphene") (ASX:FGR) eine umfassende Überprüfung seiner Vermarktungsstrategie vorgenommen. Während First Graphene weiterhin ein weltweit führender Anbieter von hochwertigem Graphen durch seine PureGRAPH(R)-Produktpalette bleibt, wird das Unternehmen auch einen neuen Fokus und Schwerpunkt auf die Förderung der Graphen-Nachfrage legen.

Diese neue "Marketmaker"-Strategie beinhaltet die Zusammenarbeit mit innovativen Akteuren in Schlüsselindustrien, um die Vorteile von mit Graphen verbesserten Produkten zu beweisen und ihre Marktfähigkeit zu gewährleisten. Dieser neue Ansatz wurde konzipiert, um die von First Graphene im Rahmen seiner Tier-One-Partnerschaft mit dem GEIC (Graphene Engineering Innovation Centre) in Manchester und anderen Forschungspartnern, darunter die Universitäten Warwick, Wollongong, Manchester und Adelaide, geleistete Arbeit zu ergänzen und ihr weitere Impulse zu geben.