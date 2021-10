Leifheit Aktiengesellschaft: ​​​​​​​Leifheit AG sieht Geschäftsentwicklung durch globale Auswirkungen der Pandemie belastet

Konzernumsatz in 9M 2021 auf vorläufiger Basis um rund 12 Prozent auf 226 Mio. EUR gesteigert

Geschäftstätigkeit in Q3 2021 durch Verwerfungen in den globalen Lieferketten belastet

Wachstumsstrategie Scaling Up Success wird weiter konsequent umgesetzt

Prognose 2021: Ergebnisprognose (EBIT) auf 15 bis 20 Mio. Euro angepasst; weiterhin ein Wachstum des Konzernumsatzes von mind. 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert erwartet

Nassau, 14. Oktober 2021 - Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506), einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, hat auf Basis vorläufiger Zahlen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 einen Konzernumsatz von 226 Mio. Euro (Q1-Q3 2020: 201,9 Mio. Euro) erzielt. Dies entspricht einer Steigerung von 11,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Im dritten Quartal 2021 erreichte der Konzern einen Umsatz von 69,7 Mio. Euro (Q3 2020: 71,6 Mio. Euro).

Gleichzeitig hat der Konzern nach vorläufigen Berechnungen in den ersten neun Monaten 2021 das Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) auf 16,6 Mio. Euro (Q1-Q3 2020: 15,4 Mio. Euro) gesteigert, das damit etwa 8 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahreswert von 15,4 Mio. Euro liegt.

Im dritten Quartal betrug das EBIT 3,0 Mio. Euro (Q3 2020: 6,6 Mio. Euro). Hintergrund ist neben einem auch Corona-bedingt außerordentlich starken Vorjahresquartal, dass in den letzten Wochen weiter gestiegene Rohstoffpreise, die geringe Verfügbarkeit von Frachtraum und damit verbundene Kostensteigerungen und Lieferengpässe die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal beeinflusst haben. Die Verwerfungen in den globalen Lieferketten bleiben auch für die kommenden Monate eine Herausforderung. Gleichzeitig können erforderliche Verkaufspreiserhöhungen nur zeitversetzt an den Markt weitergegeben werden und somit im laufenden Geschäftsjahr nur teilweise Wirkung entfalten.