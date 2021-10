DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Expansion/Kooperation Bee Vectoring Technologies International Inc.: BVT schließt erste kommerzielle Industriepartnerschaft ab. Partnerschaft mit CBC BIOGARD beschleunigt den Markteintritt von BVT in der EU 14.10.2021 / 08:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Vereinbarung mit dem Branchenführer ist die erste kommerzielle. Partnerschaft von BVT und ermöglicht erste Umsätze in der EU.

Erweitert die BVT-Lösung erstmals auf die Insektenbekämpfung.

BVT wird die Registrierung seines CR-7 in ganz Europa weiter vorantreiben.

Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (14. Oktober 2021) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) gab heute ihre erste kommerzielle Vereinbarung mit BIOGARD, einer Abteilung von CBC (Europe) S.r.l., einem der führenden Unternehmen für Bio-Schutzmittel in Europa, bekannt. Durch die Vereinbarung erhält BVT exklusiven Zugang zu BIOGARDs biologischem Insektizid Beauveria bassiana ATCC 74040 für die Ausbringung mittels Bienen (Bee Vectoring) in der gesamten Europäischen Union und der Schweiz.

"Diese erste kommerzielle Vereinbarung mit einem Partner in der EU ist ein wichtiger Schritt für das Wachstum von BVT", sagte Michael Collinson, Chairman von BVT. "Es ist der wichtigste globale Meilenstein für BVT seit dem Erhalt der EPA-Zulassung in den USA im Jahr 2019. Die Vereinbarung wird BVT in die Lage versetzen, in der EU durch die Entwicklung und Registrierung einer Bee-Vectoring-Erweiterung eines bereits zugelassenen biologischen Wirkstoffs tätig zu werden, anstatt auf die Genehmigung eines neuen Wirkstoffantrags zu warten - ein Prozess, der bis zu drei Jahre dauern kann. Es ist auch ein klares Indiz dafür, dass die Industrie den Wert unseres Bee-Vectoring-Systems als wirksame Methode zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln zu erkennen beginnt.