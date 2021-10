Rhizen Pharmaceuticals AG meldet Behandlung des ersten Patienten in einer Phase-II-Studie zu Tenalisib (RP6530) bei lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs

Rhizen Pharmaceuticals AG (Rhizen), ein in der Schweiz ansässiges, auf die klinische Entwicklungsphase spezialisiertes Biopharma-Unternehmen in privater Hand mit Schwerpunkt auf Onkologie und Entzündungskrankheiten, gab heute bekannt, dass es mit der Behandlung in einer Phase-II-Studie zur Prüfung von Tenalisib (RP6530; ein Isoform-selektiver dualer PI3K δ/γ-Inhibitor mit zusätzlicher SIK3-Aktivität) bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs begonnen hat. Diese multizentrische, randomisierte Phase-II-Studie wird in Osteuropa durchgeführt und prüft die Antitumorwirkung und Sicherheit von Tenalisib in zwei verschiedenen Dosierungen. Zur Studie gehören auch translationale Untersuchungen, die den Effekt des multivalenten Wirkmechanismus von Tenalisib auf die Spiegel relevanter Zytokine/Chemokine und Veränderungen der Genexpression in der Tumormikroumgebung ermitteln sollen.

Rhizen wies darauf hin, dass Tenalisib zusätzlich zu seiner selektiven dualen PI3K δ/γ-inhibitorischen Aktivität eine Salz-induzierbare Kinase 3 (SIK3)-Aktivität über seinen Hauptmetaboliten aufweist, die möglicherweise zu seinem Chemotherapie-Sensibilisierungs-Effekt beiträgt, der insbesondere bei Brustkrebs in präklinischen Studien beobachtet wurde. Rhizen hofft, die Wirkung von Tenalisib als Monotherapie im Rahmen dieser laufenden Studie nachweisen zu können. Nach Abschluss der Studie plant das Unternehmen eine Ausweitung der Prüfung auf zusätzliche Indikationen bei soliden Tumoren und weitere Kombinationen mit Chemotherapeutika und Immun-Checkpoint-Inhibitoren.

„Die PI3K-Hemmung stellt angesichts der Bedeutung dieses Signalwegs bei der Tumorentwicklung auch weiterhin eine relevante therapeutische Intervention bei verschiedenen Tumorarten dar. Wir haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, sichere und differenzierte Isoform-selektive PI3K-Inhibitoren zu entwickeln, die den strengen Anforderungen der Entwicklung standhalten und in die klinische Praxis integriert werden können”, so Swaroop Vakkalanka, Gründer und CEO von Rhizen Pharma. Swaroop sagte ergänzend: „Dies ist eine richtungweisende Studie und wir erwarten, dass sie den Weg dafür ebnet, das Potenzial von Tenalisib über Blutkrebs hinaus zu soliden Tumoren ausweiten zu können. Dafür sprechen das erstklassiges Sicherheitsprofil, die multivalente Wirkung und die konsequente Kombinierbarkeit von Tenalisib.”