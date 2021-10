PLUG POWER mit Katapult-Start!

Anleger, die PLUG POWER im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. Das Kurstableau weist nämlich ein Plus von rund drei Prozent aus. Damit kostet der Titel nun 29,75 EUR. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Die Bullen dürften angesichts dieses Anstiegs regelrecht in Ekstase verfallen. Denn damit nimmt die Aktie die nächste Hürde. So erreicht der Wert den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bis dato wurde dieser Wendepunkt bei 29,00 EUR ausgelotet. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Anleger, die eher von einem Strohfeuer ausgehen, könnten die hohen Notierungen zum Baisse-Einstieg nutzen. Denn es gibt heute durch den starken Preisanstieg einen satten Rabatt beim Kauf von Puts. Anleger, die für PLUG POWER bullish eingestellt sind, erhalten durch den Anstieg eine Bestätigung.

Fazit: PLUG POWER kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen können.