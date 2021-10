CureVac das war erst der Anfang! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 14.10.2021, 08:32 | | 14 0 14.10.2021, 08:32 | Foto: www.anlegerverlag.de CureVac leuchtet heute in kräftigem Grün. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund drei Prozent aus. Auf 37,87 EUR verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche CureVac-Analyse einfach hier klicken. Die Gefahr für die Bullen ist trotz des Zwischenspurts noch nicht gebannt. Denn die Aktie liegt nach wie vor nur knapp oberhalb einer wichtigen Haltezone. Dieser Wendepunkt liegt bei 31,30 EUR. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben. Download-Tipp: Zur anstehenden Bundestagswahl möchten wir Ihnen Aktien präsentieren, die nach der Wahl die größten Gewinnchancen haben. Dieses exklusive eBook können Sie hier kostenlos abrufen. Anleger, die hingegen eher bearish eingestellt sind, können sich heute einen Baisse-Einstieg überlegen. Die höheren Kurse bieten Putkäufern oder Leerverkäufern nämlich einen satten Nachlass. Wen die Aktie ohnehin überzeugt, der kann sich heute beruhigt zurücklehnen. Fazit: Diese CureVac-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen können.

0 Autor abonnieren

Disclaimer