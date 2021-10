07:51 Uhr Nordex steigert Auftragseingang um fast die Hälfte dpa-AFX | Weitere Nachrichten

07:32 Uhr Nordex Q3 Orders Rise to 1,829 MW from 1,229 MW Last Year PLX AI | Analysen

07:30 Uhr DGAP-News: Nordex SE: Nordex Group erzielt Auftragseingang von über 1,8 Gigawatt im dritten Quartal 2021 EQS Group AG | Weitere Nachrichten

07:30 Uhr DGAP-News: Nordex SE: Nordex Group achieves order intake of over 1.8 gigawatts in the third quarter of 2021 EQS Group AG | Weitere Nachrichten

11.10.21 Nordex Rises as Bank of America Sees Strong Orders in Q3 PLX AI | Analysen