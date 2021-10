Blender Bites initiiert US-Expansion durch Partnerschaft mit dem Retail-Broker Active Marketing Group Inc. und erschließt bis zu 50.000 neue Einzelhandelsstandorte in den USA

14. Oktober 2021 – Vancouver, British Columbia – Blender Bites Ltd. („Unternehmen“, „Blender“ oder „Blender Bites“), (CSE: BITE, FWB: JL4, WKN: A3C3Y2), ein kanadisches Unternehmen, das hochwertige tiefgefrorene biologische und pflanzliche vorportionierte Smoothie-Produkte entwickelt und vermarktet, freut sich, die Beauftragung von Active Marketing Group Inc. („AMG“) als seinen Retail-Broker für die USA bekannt zu geben.

AMG ist ein hoch angesehenes und erfahrenes Unternehmen von Einzelhandelsfachleuten, die sich auf Vertrieb und Marketing spezialisiert haben und das Wachstum von Konsumgütern und Herstellern in Einzelhandelsmärkten in ganz Nordamerika fördern. Im Laufe seiner 30-jährigen Entwicklung hat AMG Beziehungen zu Einkäufern aller großen Einzelhändler in den USA aufgebaut und sich für seine Markenmanagementkunden einen guten Ruf bei der Einführung neuer Produkte auf dem Markt, der Sicherung strategischer Regalflächen und der Optimierung von Werbeaktivitäten in den Geschäften erworben.

Der bewährte AMG-Ansatz für das Marken(kunden)management basiert auf der Philosophie, bei der Auswahl der Marken, mit denen AMG zusammenarbeitet, sehr wählerisch zu sein, die Anzahl der vertretenen Marken gering zu halten und den sorgfältig ausgewählten Marken „JEDEN Tag volle Aufmerksamkeit“ zu schenken. Das strenge Auswahlverfahren für die von AMG vertretenen Marken ermöglicht es, die bislang ungedeckten Bedürfnisse von AMGs Einzelhandelspartnern zu erfüllen und so letztendlich kontinuierliches Wachstum für die Markenpartner zu erreichen.

Die tiefgefrorenen Smoothies von Blender Bites sind derzeit in über 800 Lebensmittelgeschäften und im Einzelhandel in ganz Kanada erhältlich. Die Beauftragung von AMG eröffnet dem Unternehmen das Potenzial, mehr als 50.000 Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte in den USA zu erschließen, darunter auch große Einzelhändler. Die Partnerschaft mit diesem führenden Marketing- und Retail-Broker wird dem Unternehmen bei einer der größten Zielgruppen der Welt für vegane und gesundheitsbewusste Lifestyle-Produkte eine bedeutende Marktpräsenz verschaffen.