Ketamine One startet zwei erste Forschungsstudien

Vancouver, British Columbia, 14. Oktober 2021 – KetamineOne Capital Limited („Ketamine One“ oder das „Unternehmen“) (NEO: MEDI) (OTC: KONEF) (Frankfurt: MY0), ein Unternehmen, das sich auf die Konsolidierung medizinischer Kliniken und die Entwicklung zum nordamerikanischen Marktführer im Bereich psychischer Behandlungen konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass es eine einarmige, offene Studie an Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung (post-traumatic stress disorder, kurz „PTSD“), die am proprietären Physiotherapie-Programm in den IRP Health-Kliniken des Unternehmens (die „PTSD-Studie“) teilnehmen, sowie eine beobachtende, einarmige Pilotstudie zur Erhebung objektiver biometrischer Daten und validierter psychiatrischer Messgrößen der Wirksamkeit bei Patienten mit Depressionssymptomen, die eine intravenöse Ketamin-Infusionstherapie erhalten (die „Depressionsstudie“) (gemeinsam die „Forschungsstudien“) starten wird. Die Forschungsstudien werden an mehreren Ketamine One-Klinikstandorten in Kanada und den USA durchgeführt und werden voraussichtlich im Monat November beginnen.

Die PTSD-Studie soll während der zwölf Wochen des Physiotherapie-Programms von IRP Health durchgeführt werden, das Bewegungstherapie, Physiotherapie und Schulungen zu neurophysiologische Schmerzen umfasst. Die Teilnehmer, von denen die meisten Veteranen und Ersthelfer sind, werden Erwachsene mit PTSD sein, die ebenfalls eine Form von Schmerz erleben, die ihren Ursprung im Bewegungsapparat haben. Das Programm soll sowohl Schmerzen als auch PTSD-Symptome während des Studienzeitraums lindern. Die PTSD-Studie wird beobachtenden Charakter haben und anhand validierter, von Patienten ausgefüllter Fragebögen sowie objektiver Schlaf- und biometrischer Daten Symptomdaten sammeln. Der Prüfplan und die Einwilligungserklärung (Information Consent Form, kurz „ICF“) für die PTSD-Studie wurden beim Institutional Review Board („IRB“) eingereicht und werden derzeit geprüft. KGK Science Inc., die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ketamine One, wird die Studie leiten, und dabei unter anderem für die Erstellung der Datenbank und die Durchführung der Schulungen verantwortlich sein.