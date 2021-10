Billy Goat Brands Beteiligungsunternehmen FunGuys Beverages nimmt an TerraCycles Plattform LOOP teil

Vancouver, British Columbia – 14. Oktober 2021 – Billy Goat Brands Ltd. (das „Unternehmen“ oder „GOAT“) (CSE: GOAT), eine Beteiligungskapital-Plattform, die sich der Identifizierung, Sponsorenunterstützung und Entwicklung von sich zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien verpflichtenden („ESG“) Unternehmen in der „Blue Economy“ widmet, freut sich bekanntzugeben, dass sein Beteiligungsunternehmen, FunGuys Beverages („FunGuys“), sich zur Einhaltung der Design-Richtlinien für wiederverwendbare Verpackungen unter TerraCycles Plattform LOOP („Loop“) für seine Marke KOLD, mit Pilzen angereicherte, kalte Kaffeegetränke verpflichtet hat. FunGuys hat seinen Hauptsitz in British Columbia und ist ein führender Vertreiber von mit organischen Chaga- und Igel-Stachelbart-Pilzen angereicherten kalten Kaffeegetränken. Die Getränkelinie KOLD bietet Verbrauchern ein alternatives und nachhaltiges Produkt als Ergänzung oder sogar Ersatz ihres täglichen Kaffee-Rituals.

TerraCycle ist ein innovatives Recycling-Unternehmen, das zu einem globalen Führer im Recycling von schwer zu recycelndem Material wurde und das Kreislaufprogramm LOOP zum Kampf gegen Abfall aus Einwegprodukten entwickelte. Loop konzentriert sich auf schwer zu recycelndes Material und bietet Verbrauchern nachhaltige Verpackungen durch die Partnerschaft mit vertrauenswürdigen Marken, die haltbare und wiederverwendbare Verpackungen verwenden. Es entwickelte eine langjährige Partnerschaft mit verschiedenen, gut bekannten Unternehmen im Bereich verpackter Verbrauchsgüter, wie z. B Burt’s Bees, Crest, Glad, Febreeze und Natures Path Organic. LOOP erhält Unterstützung von großen nordamerikanischen und europäischen Lebensmittelhändlern, Fachhändlern und Marken abgepackten Verbrauchsgüter.

FunGuys Vereinbarung mit LOOP wird dem Unternehmen die Verwendung wiederverwendbarer Verpackungen für seine Marken-Getränkelinie KOLD ermöglichen. Mit LOOPs Design-Richtlinien können die KOLD-Produkte von Einwegverpackungen in ein Ökosystem der Wiederverwendung überführt werden, und FunGuys erhält Zugang zu skalierbaren Verkaufskanälen durch LOOPs integriertes Handelspartner-Netzwerk. Vor kurzem wurde LOOP eingeladen, seine Ansicht zu nachhaltigen Geschäftspraktiken vor dem Weltwirtschaftsforum zu präsentieren.