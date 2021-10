Die Marke Netflix ist etabliert und hat sogar auf Fernbedienungen von TV-Geräten einen eigenen Netflix-Button. Diesen Vorsprung gilt es für die Wettbewerber aufzuholen. Die Historie der prozentualen Steigerungen der Gewinne pro Aktie (EpS) kann sich ebenfalls sehen lassen. Im Zeitraum von 2017 bis 2020 stiegen die EpS um rund 53 Prozent pro Jahr. Auch die geplanten EpS im Zeitraum 2021 bis 2023 betragen im Durchschnitt rund 34 Prozent pro Jahr. So lässt sich auch das aktuelle erwartete KGV 2023 in Höhe von 37,30 begründen. Die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass Netflix das Wachstum auch über den Zeitraum von 2023 haus aufrecht erhalten wird können.

Zum Chart

Am 19. Oktober 2021 nach US-Börsenschluss veröffentlicht Netflix die Zahlen zum dritten Quartal (Q3). Das Management geht, auch durch den internationalen Auftritt getrieben, von stetiger Steigerung sowohl des Umsatzes als auch der Operating Margin aus. Charttechnisch manifestiert sich der Ausblick vom Q2 in einem Ausbruch des Kursverlaufes aus der seit Juli 2020 andauernden Seitwärtskonsolidierung, die von den Marken 468,42 US-Dollar an der Unterseite als auch von 576,55 US-Dollar an der Oberseite begrenzt wird. Im September war der Ausbruch noch nicht nachhaltig, nachdem der Kurs Mitte des Monats nochmals die Oberseite der Range getestet hat. In der letzten Septemberwoche bis zur ersten Oktoberwoche kann der Ausbruch beobachtet werden, wobei am 7. Oktober ein All Time High bei 646,84 US-Dollar erreicht wurde. Die relative Stärke des Kurses zur Benchmark S&P 500 auf Monatsfrist ist möglicherweise ein gutes Zeichen in Hinblick auf die Veröffentlichung der Q3 Zahlen.