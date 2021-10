Erste Leitzinsanhebung schon im September 2022?

Die Diskussion über den Anstieg der Inflation und eine entsprechende Reaktion der Notenbanken durch ein konkretes Abschmelzen der noch extrem massiven Anleihekäufe haben gestern neue Nahrung erhalten.

Die Diskussion über den Anstieg der Inflation und eine entsprechende Reaktion der Notenbanken durch ein konkretes Abschmelzen der noch extrem massiven Anleihekäufe haben gestern neue Nahrung erhalten. Denn in den USA wurde der Verbraucherpreisindex für September veröffentlicht. Und demnach stieg der Index um 0,4 % gegenüber dem Vormonat, nach +0,3 % im August. Die Jahresteuerungsrate belief sich auf +5,4 %, nach +5,3 % im August.

Die Konsensschätzungen lagen bei +0,3 % und +5,3 % und wurden somit übertroffen. Und da die Jahresteuerungsrate nach dem leichten Rückgang im August wieder auf das Hoch vom Juni und Juli zurückkehrte, heizt dies natürlich die Inflations- und Zinsdiskussionen wieder an.

Allerdings legten die Verbraucherpreise ohne Energie und Nahrungsmittel, also in der sogenannten Kernrate, „nur“ um 0,2 % gegenüber dem Vormonat bzw. 4,0 % gegenüber dem Vorjahr zu, nach +0,1 % bzw. +4,0 % im September, und trafen damit exakt die Erwartungen. Und daher gibt es kaum Anlass, die Inflationsentwicklung in den USA zu überdramatisieren. Vielmehr bestätigen sie lediglich die Erwartung, dass die US-Notenbank auf ihrer kommenden Sitzung das Tapering konkret einleiten wird.

US-Notenbank steht zunehmend unter Druck

Zumal es diesbezüglich bereits vor den gestrigen Inflationsdaten konkrete Hinweise gab. Erst vorgestern sagte der US-Notenbanker Raphael Bostic, trotz der zuletzt enttäuschenden Daten vom US-Arbeitsmarkt seien am Jobmarkt genügend Zuwächse erzielt worden, um mit der Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe zu beginnen.

Die Notenbanker dürften dabei auch deshalb zunehmend unter Druck stehen, weil die Inflationserwartungen in den USA, gemessen am 5J/5J-Forward, zuletzt wieder deutlich gestiegen sind und kurz davor stehen, das im Mai markierte 5-Jahreshoch bei 2,55 % zu überwinden. Die Notenbank droht damit, dem Markt hinterherzulaufen.

Erste US-Leitzinsanhebung schon im September 2022?

Und inzwischen wird die Notenbank auch bereits vom Markt getrieben. Denn am US-Geldmarkt wird mittlerweile mehrheitlich damit gerechnet, dass eine erste Zinserhöhung der Fed schon im September 2022 ansteht. Für Juli steht die Wahrscheinlichkeit eines Leitzinses auf dem aktuellen Niveau laut den sogenannten Fed Funds Futures noch bei 52,8 %.