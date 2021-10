First Graphene Neue Marketmaker-Strategie für mehr Wachstum Anzeige Gastautor: GOLDINVEST.de | 14.10.2021, 09:25 | | 26 0 14.10.2021, 09:25 | Mit einer neuen Marketingstrategie will First Graphene seine Graphenprodukte pushen. Mit einer neuen Marketingstrategie will First Graphene seine Graphenprodukte pushen. Mit einer Überarbeitung seiner aktuellen Marketingstrategie stellt sich First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: M11) so auf, dass das Unternehmen in Zukunft primär als Marktmacher und nicht nur als Anbieter von Grapheneprodukten am Markt in Erscheinung tritt. Dank dieser Strategieänderung soll in Zukunft eine noch größere Marktdurchdringung erreicht werden. Mit diese neuen „Marketmaker"-Strategie genannten Ausrichtung stellt First Graphene sich auf mehr Wachstum ein. Das übergeordnete Ziel ist es, als weltweit führender Anbieter von Graphen und Produkten auf Graphenbasis wahrgenommen zu werden. Innovative Partner aus ausgewählten Schlüsselindustrien sollen dabei als Partner gewonnen werden und die mit ihnen zusammen entwickelten Produkte dienen dazu, dem Markt die Vorteile von mit Graphen verbesserten Produkten zu beweisen. Als Zielbranchen ausgewählt hat First Graphene die Bereiche Beton und Zement, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe sowie Beschichtungen und Druckfarben. Mit innovativen Anbietern aus diesen Branchen bestehen bereits Partnerschaften. Sie sollen ausgebaut und intensiviert werden. Dazu wurde für jeden dieser Bereiche ein eigener Vertriebsmanager ernannt. Er verfügt ebenso über eine hervorragende Branchenkenntnis wie über ein gutes Netzwerk. Damit verschiebt sich der Schwerpunkt des Unternehmens ein wenig. Zwar wird es auch weiterhin das Ziel von First Graphene bleiben, durch seine PureGRAPH®-Produktpalette ein weltweit führender Anbieter von hochwertigem Graphen zu sein. Daneben legt das Unternehmen nun zusätzlich einen weiteren Schwerpunkt seiner Aktivitäten auf die generelle Förderung der Graphen-Nachfrage. Das Ziel ist, selbst die Nachfrage nach dem eigenen Produkt zu kreieren Wächst sie, dürfte bei der erwiesenen Überlegenheit der mit PureGRAPH® hergestellten Produkte die Nachfrage nach dem Grundstoff PureGRAPH® von ganz alleine anziehen. „First Graphene wird weiterhin führend bei der Bereitstellung von Graphen in höchster Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen sein“, verspricht CEO Michael Bell. Aber sein Unternehmen hat noch mehr vor: „Für Märkte, die eine noch kostengünstigere Lösung erfordern, werden wir auch Graphen-Hybride entwickeln. Unsere Vermarktungsstrategie wird sicherstellen, dass wir uns auf Schlüsselindustriesektoren konzentrieren, die ein großes Interesse an diesen mit Graphen verbesserten Produkten haben.“ Gleichzeitig wird die neue Strategie sicherstellen, dass First Graphene mit den wichtigen Akteuren zusammenarbeitet, damit die angestrebte Dynamik und Abnahmebereitschaft im Markt geschaffen werden kann. Background

First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: AU000000FRG3) ist weltweit der führende Anbieter von hochleistungsfähigen Graphen-Produkten. Das Unternehmen verfügt über eine Produktionskapazität von 100 Tonnen pro Jahr und eine robuste Produktionsplattform, die auf der Eigenversorgung mit hochreinen Rohstoffen basiert. Derzeit wird die Verwendung von Produkten aus der PureGRAPH®-Familie in Verbundwerkstoffen, Elastomeren, im Brandschutz und in der Energiespeicherung sowie im Bauwesen und im Schiffbau durch erhöhte Vertriebsaktivitäten und durch die gezielte Entwicklung von vorgefertigten Graphenträgern, welche die Kunden leicht in ihre Produktionsabläufe integrieren können, intensiv vorangetrieben.

