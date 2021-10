All-in-One-Paket zaubert großes Kino in jedes Zuhause

Kein Heim ist zu klein: Selbst aus 20cm Entfernung zaubert der XGIMI Aura, dank der innovativen Ultra-Short-Throw-Technologie, noch ein kristallklares 4K-Bild von 100 Zoll an die Wand. Mit etwas mehr Abstand sind sogar bis zu 150 Zoll mit dieser messerscharfen Auflösung problemlos möglich. Und weil Auflösung alleine noch kein gutes Bild macht, ist zusätzlich auch noch eine HDR10-Kompatibilität mit an Bord. So profitiert das riesige, hochaufgelöste Bild zusätzlich von satten Farben und guten Kontrasten. Um in diesen Genuss zu kommen, muss man, dank der Helligkeit von 2400 ANSI Lumen, auch kein Nachtschwärmer sein. Um die Immersion komplett zu machen, füllen die vier 15W Harman-Kardon Lautsprecher mit Dolby Audio Unterstützung jedes Wohnzimmer mit sattem Sound. Dank dieser hochwertigen Ausstattung ist der XGIMI Aura Beamer und Soundbar in einem kompakten Paket. Auch Musikliebhaber kommen so voll auf ihre Kosten. Die Tage der Platz fressenden Entertainment-Center sind mit dieser Komplettlösung gezählt.