Belano Medical AG: Vorträge und Messepräsens auf der Cosmetic Business München und dem Mikrobiom & Probiotics Forum in Rotterdam

Vorträge und Ausstellung zur Bedeutung des Mikrobioms in Kosmetik und Pharma

In vielen Healthcare Produkten stecken mikrobiotische Wirkstoffe von BELANO medical

- Wie Betroffene von der Mikrobiom-Forschung profitieren und wie sich die Forschung auf das Angebot der Kosmetik- und Pharma-Branche auswirkt, Vortrag von Prof. Dr. Christine Lang auf der Fachmesse Cosmetic Business am 20. und 21. Oktober in München

- BELANO medical AG präsentiert auf dem "9th Microbiome & Probiotics R&D and Business Collaboration Forum" am 26. und 27. Oktober in Rotterdam

Berlin / München / Rotterdam, 14. Oktober 2021 - Auf dem "9th Microbiome & Probiotics R&D and Business Collaboration Forum" am 26. und 27. Oktober in Rotterdam (Postillion Convention Centre) präsentiert die BELANO medical AG aktuelle Forschungs-Ergebnisse zum Mikrobiom. Prof. Dr. Christine Lang, Professorin für Mikrobiologie an der Technischen Universität Berlin und Vorstand für Forschung und Entwicklung bei BELANO medical, wird erläutern, wie sich Mikrobiom-Forschung in den letzten Jahren entwickelt hat, wie sie heute arbeitet und welche mikrobiotischen, biologischen Wirkstoffe daraus hervorgehen.

Zusammenhänge zwischen Ernährung und Darmflora und Hautbild oder Psyche

Schon länger ist bekannt, dass die Bakterienvielfalt unter anderem in Hautflora und Darmflora eine große Wirkung auf unsere Gesundheit hat. "Gerät das Mikrobiom aus der Balance, kann sich das in zahlreichen akuten und chronischen Erkrankungen zeigen", erläutert Prof. Lang im Vorfeld. "Das können sowohl Hautkrankheiten wie Neurodermitis oder Rosazea sein, als auch Erkrankungen von Magen und Darm bis hin zu psychischen oder neurologischen Auffälligkeiten wie beispielsweise Autismus." Die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Darmflora einerseits und den Folgen zum Beispiel auf Hautbild oder Psyche wurden in den vergangenen Jahren durch zahlreiche Studien an Hochschulen und Forschungsinstituten belegt (siehe unter anderem https://www.gesunde-bakterien.de/einfluss-von-darmbakterien-auf-autism ...).