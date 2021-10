Ballard Power Systems das war erst der Anfang! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 14.10.2021, 09:32 | | 0 14.10.2021, 09:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Ballard Power Systems begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund drei Prozent vorzeigen. Auf 14,15 EUR verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Ballard Power Systems der letzten drei Monate.

Mit dem Anstieg auf über 14,15 Euro verbessert sich die Technik nun spübar. Da Ballard Power Systems dadurch eine wichtige Hürde genommen hat. Schließlich generiert der Wert ein neues 4-Wochen-Hoch. Das bisherige Hoch lag bei 13,89 EUR. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern. Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Leerverkäufer oder Trader, die mit Puts spekulieren, können durch den Kursanstieg nämlich einen ordentlich Rabatt realisieren. Für alle Ballard Power Systems-Aktionäre dürfte der heutige Tag dagegen ein Festtag sein.

