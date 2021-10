Karsten Mieth bleibt Sprecher des Vorstands bei der Encavis-Tochtergesellschaft Encavis Asset Management. Mieth sei für weitere drei Jahre bis Dezember 2024 bestellt worden, teilt das Hamburger Solar- und Windenergieunternehmen am Donnerstag mit.„Karsten Mieth ist es in einer äußerst herausfordernden Zeit gelungen, das Unternehmen auf seinem ambitionierten Wachstumspfad erfolgreich in eine führende Marktposition zu ...