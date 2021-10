Umweltverbände fordern mehr Ehrgeiz und Finanzierung bei Artenschutz

KUNMING (dpa-AFX) - Umweltverbände haben größeren Ehrgeiz und höhere Finanzzusagen der Weltgemeinschaft für den nötigen Kampf gegen das gefährliche Aussterben der Arten gefordert. Die "Erklärung von Kunming", die am Vortag auf der Weltnaturschutzkonferenz in der südwestchinesischen Stadt verabschiedet worden war, wurde am Donnerstag grundsätzlich begrüßt, aber auch als vage beschrieben.

Die Deklaration schlage "den richtigen Ton" an und verdeutliche den Zeitdruck, um das Ruder noch herumzureißen, sagte Florian Titze von der Umweltstiftung WWF (World Wide Fund For Nature). Es brauche nicht nur mehr Schutzgebiete und großflächige Renaturierung, sondern auch eine Transformation der Wirtschafts- und Finanzsysteme, die weltweit stark zur Zerstörung der Natur beitrügen.