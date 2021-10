14.10.2021 – Die Aktie von Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) befindet sich in einer sonderbaren Wartesituation: Heute kommt die börsennotierte Tochter Pepco mit einer – positiven – Ablenkung: Zahlen zum Geschäftsjahresende 30.09.2021 überzeugen.Pepco’s Zahlen werden zu mehr als nur einer Ablenkung, falls das „Hauptproblem“ gelöst werden kann: Die immer als grösstes, potentiell existenzvernichtendes Problem gesehenen Schadensersatzforderungen sind durch die umfassende Zustimmung auf ALLEN Gläubigerversammlungen einer Lösung so nah, wie noch nie. In den Niederlanden sind bereits alle Widerspruchsfristen abgelaufen, so dass hier der Vergleich vollzogen werden könnte, wenn – zwingende Voraussetzung – auch die im südafrikanischen Verfahren behandelten Forderungen gegen die „alte Steinhoff Ltd“ in einem zweiten Vergleich „erledigt werden“ dürfen. Und hier warten alle auf die Entscheidungen des südafrikanischen Verfassungsgerichts und gegebenenfalls, bei Scheitern Steinhoffs vor dem Verfassungsgericht, auf eine Entscheidung des Western Cape Highcourt im letzten offenen Verfahren, dass einen Vergleich noch verhindern könnte. EINZELHEITEN DAZU HIER.

Pepco weiter auf Erfolgsspur – könnte einem Steinhoff-Konzern „nach Vergleich“ bei der Lösung der Verschuldungsproblematik entscheidend helfen.

Seit dem erfolgreichen Börsengang der Steinhoff-Tochter PEPCO GROUP N.V.(ISIN: NL0015000AU7) in Warschau am 26.05.2021 kann sich die Performance der Aktie – und damit die Wertentwicklung der Steinhoff-Beteiligung sehen lassen: Zuteilungspreis der Aktie war seinerzeit 40,00 PLN, erster Kurs 42,00 PLN und die Aktie handelt aktuell bei 48,12 PLN (Warschauer Börse, Handelsschluss Gestern). Im Hoch sah die Aktie bereits Kurse von 57,44 PLN. Und heute bestätigen die vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2020721 zum 30.09. die hohen Erwartungen:

Und die Umsätze sind für einen Retail-Konzern im Lockdown-geprägten Europa positiv zu werten. Wären sogar in „normalen Zeiten“ positiv. Zum 30.09.2021 beendet Pepco das Schluss-Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 mit einem Jahres-Umsatz von 4,112 Mrd EUR – PLUS 19,4 % – mit dem Hauptwachstumsträger „Pepco“-Stores mit Plus 29,2 %. Neben der Flächen-/Storeexpansion wuchsen auch die Umsätze „like-for-like“(bei gleicher Fläche) um beachtliche 6,4 %.