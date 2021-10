FuelCell Energy, war das erst der Anfang?

Den heutigen Handelstag beginnt FuelCell Energy mit einem kräftigen Anstieg. Denn der Kurs springt satte rund fünf Prozent in die Gewinnzone. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen?

Kursverlauf von FuelCell Energy der letzten drei Monate.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund acht Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Bei 7,86 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Daher hat FuelCell Energy es jetzt selbst in der Hand!

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan Sorgen. Denn dieser Indikator steht mit einem aktuellen Wert von 8,18 USD eher auf Rot. Doch selbst in Abwärtstrends gibt es Tage, an denen die Kurse ganz einfach nach oben wollen.

