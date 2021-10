Frankfurt (ots) - Deutschland hat ein bewegtes drittes Quartal 2021 hinter sich.

Die Folgen der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, die

Ereignisse in Afghanistan und ein holpriger, von Pannen geprägter Wahlkampf -

all das und noch mehr hat die Menschen beschäftigt. Zurückgegangen ist dagegen

ihr Bewusstsein für den nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln. Das beweist der

Food Awareness Index der Rabobank, das Trendbarometer rund um Landwirtschaft und

Lebensmittel: Er ist im Vergleich zum Ende des zweiten Quartals (28. Juni) um

1,50 Indexpunkte gesunken und steht aktuell bei einem Wert von 91,91 (Indexstand

100 zum Start am 29.3.2021) - das ist der niedrigste Wert des gesamten dritten

Quartals.



In den Sommermonaten sah das noch anders aus: Nach einem zwischenzeitlichen

Dämpfer im Mai und Juni (-3,37 Indexpunkte vom 3.5. bis zum 14.6.) kletterte der

Food Awareness Index ab Juli konstant nach oben . Seinen einstweiligen Höhepunkt

erreichte er am 19. Juli mit einem Wert von 96,53 Indexpunkten , was die

zwischenzeitlich gute Stimmung in Deutschland widerspiegelt. Seitdem ist er

wieder kontinuierlich zurückgegangen.







Legten sie im Sommer noch stärker Wert darauf, mit ihrem Geld etwas Gutes in der

Welt zu bewegen, ging diese Priorität im Herbst wieder leicht zurück. Ein

Lichtblick: Zum Ende des Quartals zeigt sich hier wieder eine leichte

Steigerung. Eine fairere Entlohnung von Bauern steht für die Verbraucher aktuell

nicht auf der Agenda. Das Gleiche gilt für den nachhaltigen Umgang mit

Lebensmitteln - aktuell geben mehr Befragte als noch in Q2 an, dass sie

mindestens einmal im Monat Lebensmittel entsorgen müssen, weil sie ungenießbar

geworden sind.



Für den Rabobank Food Awareness Index wird die langfristige Haltung der

Verbraucher einmal pro Quartal zu diesen vier Fragen ermittelt:



1. Inwieweit stimmen Sie dieser Aussage zu: "Lebensmittel müssen grundsätzlich

teurer werden, damit Bauern eine faire Entlohnung erhalten"? (

Verantwortungsvolle Produktion )

2. Inwieweit stimmen Sie dieser Aussage zu: "Mir ist beim Kauf von Lebensmitteln

wichtig, dass sie aus der Region stammen"? ( Effiziente und effektive

Lieferketten )

3. Wie häufig müssen Sie Lebensmittel entsorgen, weil sie nicht mehr genießbar

sind? (Kategorie Bewusster Konsum )

4. Inwieweit stimmen Sie dieser Aussage zu: "Mir wäre es wichtig, dass ich mit

meinem angelegten Geld etwas Gutes in der Welt bewegen kann"?(Banking for

Food)



Die Zahlen bezogen auf Frage 1 sind zum Ende des dritten Quartals rückläufig. Zu

Beginn (5.7.) lag der Wert bei 92,33 Punkten, aktuell (27.9.) steht er bei Seite 2 ► Seite 1 von 2



