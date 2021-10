Fördermittel für die energetische Gebäudesanierung aufgestockt!

Berlin (ots) - Aufgrund ihres Erfolges wurde die Anfang 2021 gestartete

Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)

(https://intelligent-heizen.info/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg/)

im September aufgestockt: Bis Ende des Jahres stehen noch einmal 5,7 Milliarden

zur Verfügung. Mit der Erhöhung setzt die Bundesregierung den Kurs Richtung

Klimaschutz im Gebäudebereich weiter fort.



Bis 2050 soll der Immobilienbestand in Deutschland nahezu klimaneutral sein - so

das Ziel der Bundesregierung. Neben dem Einbau einer effizienten Heizung und der

Nutzung erneuerbarer Energien tragen viele weitere Maßnahmen dazu bei, die

CO2-Emissionen zu verringern. Diese werden durch die BEG gefördert. Um den

Klimaschutz im Gebäudebereich weiter zu verbessern, hat die Bundesregierung die

Fördergelder für die energetische Sanierung

(https://intelligent-heizen.info/foerderung-energetische-sanierung/) 2021 auf

insgesamt 11,5 Mrd. Euro erhöht: 5,8 Mrd. Euro davon wurden vom

Haushaltsausschuss bereits am 24. Juni 2021 bereitgestellt, weitere 5,7 Mrd.

Euro sollen nun folgen.









Die BEG und andere Förderprogramme im Gebäudebereich sind ein wichtiger

Erfolgsfaktor auf dem Weg zu einem klimaneutralen Gebäudebestand: Ob

Investitionen in eine neue Heizung oder in die energetische Sanierung - die

verstärkten Anreize für Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare

Energien haben dazu geführt, dass sich immer mehr Menschen dafür entscheiden,

das eigene Haus auf den Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls zu

modernisieren. Das zeigen die Abrufzahlen der Fördergelder aus den vergangenen

Jahren:



- Die Summe der gestellten Anträge hat sich 2020 gegenüber zum Vorjahr fast

verdoppelt: Waren es 2019 noch 326.000 Anträge, stiegen diese 2020 auf 600.000

an.

- Die zugesagten Fördermittel haben sich 2020 gegenüber 2019 nahezu verfünffacht

- von 1,82 auf 8,56 Mrd. Euro.

- Die Summe der Anträge auf Förderung von Heizsystemen auf Basis erneuerbarer

Energien, wie Wärmepumpen, Biomasse- und Solarthermieanlagen, stieg von 76.000

im Jahr 2019 auf 280.000 im Jahr 2020.



Außerdem hat sich der Abruf der Fördergelder positiv auf die Konjunktur

ausgewirkt: Laut KfW-Reporting wurden 2020 rund 83 Mrd. Euro Investitionen

ausgelöst und damit 900.000 Arbeitsplätze für ein Jahr gesichert.



Erfolgskurs in der Klimapolitik fortsetzen



Der sich 2020 abzeichnende Wachstumstrend bei der Vergabe von Fördergeldern für

die Gebäudesanierung setzt sich weiter fort: So hat das Bundesministerium für

Wirtschaft und Energie (BMWi) bis Mitte September 2021 im Bereich der

Gebäudeförderung Anträge mit einem Fördervolumen von 10,6 Mrd. Euro bewilligt.

Außerdem ist vorgesehen, die Überprüfung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und

die Anhebung des Neubaustandards auf das Jahr 2022 vorzuziehen. Die damit

verbundenen höheren Prämien für den Einsatz erneuerbarer Energien bei

Komplettsanierungen oder im Neubau kommen dann ebenfalls Hausbesitzern und

Wohnungseigentümern zugute.



Weitere Informationen zum Thema Förderung sind hier zu finden: Serviceportal

"Intelligent heizen" (https://intelligent-heizen.info/foerderung-heizung/) .



