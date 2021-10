Constellation Automotive Group und CarNext schließen sich zum führenden paneuropäischen digitalen Gebrauchtwagenmarktplatz zusammen

Düsseldorf (ots) - Die Constellation Automotive Group, Europas größter, vertikal

integrierter, Online-Gebrauchtwagenmarktplatz, gibt heute die Übernahme von

CarNext bekannt. Mit der Übernahme der führenden digitalen Plattform für B2B-

und B2C-Gebrauchtwagen in Kontinentaleuropa baut das Unternehmen seine

Marktposition weiter aus. Somit entsteht Europas größter digitaler

Gebrauchtwagenmarktplatz, über den jährlich mehr als 2,5 Millionen Fahrzeuge mit

einem GMV (Gross Merchandise Value) von 21 Milliarden Euro vertrieben werden.



Als führender Akteur in dem Feld betreibt Constellation bereits den Handel über

drei weitere, vollständig digitale Plattformen:





- BCA, der führende volldigitale B2B-Gebrauchtwagenmarktplatz in Europa, derüber seine Online- und App-basierte Auktionsplattform im Auftrag von Händlern,Automobilherstellern, Leasinggesellschaften, Banken und anderen Firmenkundenjährlich fast 1,7 Millionen Fahrzeuge in 14 europäischen Ländern vertreibt.- Cinch, führender B2C-Online-Marktplatz für Gebrauchtwagen in Großbritannien,der es Verbrauchern ermöglicht, online auf Tausende von Fahrzeugen zuzugreifenund den Kauf rein digital abzuwickeln. Dabei hat sich das Unternehmen seit demStart vor 12 Monaten zum am schnellsten wachsenden Online-Anbieter imVereinigten Königreich entwickelt.- WeBuyAnyCar, die führende C2B-Online-Autokaufplattform im VereinigtenKönigreich, erstellt jährlich über 16 Millionen Gebrauchtwagenbewertungen undermöglicht es rund 600.000 Verbrauchern, ihr Auto schnell und effizient onlinezu verkaufen.Die drei Plattformen werden durch die umfangreichste und am besten integrierteDaten- und Technologieinfrastruktur sowie ein europaweites Netz fürFahrzeugaufbereitung, -lagerung, -transport und Bebilderung unterstützt.CarNext ist einer der führenden B2C- und B2B-Marktplätze in Kontinentaleuropaund wird im Jahr 2021 voraussichtlich 40.000 Autos über seine digitaleB2C-Platform und 210.000 Autos über seine digitale B2B-Auktionsplattformveräußern. CarNext profitiert außerdem von einem langfristigen Liefervertragüber jährlich 250.000 hochwertige Gebrauchtwagen von LeasePlan, einem derweltweit größten Autoleasingunternehmen. Die digitale B2B-Auktionsplattform vonCarNext ist in 22 Ländern über ein Netzwerk von Handelspartnern aktiv. DerB2C-Marktplatz von CarNext ist bereits in sieben der größten Märkte Europasvertreten.Mit der Übernahme von CarNext erweitert Constellation sein vertikal integriertesC2B-, B2B- und B2C-Marktplatzmodell auf sieben große europäische Länder underreicht mit einem aktuell jährlichen Handelsvolumen von über 100.000 Fahrzeugenauf dem B2C-Marktplatz, 2 Millionen Fahrzeugen auf dem B2B-Marktplatz und