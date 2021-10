Acodis beschleunigt sein Wachstum mit einer Finanzierung von 2,5 Millionen Franken unter der Führung von VI Partners

Winterthur, Switzerland (ots/PRNewswire) - Winterthurer AI-Startup gewinnt VI

Partners als neuen Investor und erhält 2,5 Millionen Franken für die weitere

Entwicklung des Produkts und das Vorantreiben des Unternehmens.



Acodis, ein von Forbes gelistetes Top-KI-Startup in der DACH-Region, gab heute

bekannt, dass VI Partners dem Unternehmen als neuer Investor beitreten wird.

Damit hat das Unternehmen zusätzlich 2,5 Millionen Franken von VI Partners und

bestehenden Investoren erhalten. Das Jungunternehmen wird die neuen Mittel

nutzen, um sein Produkt, den Kundenerfolg und die Vertriebskanäle

weiterzuentwickeln. Die jüngsten G2-Auszeichnungen haben das Unternehmen als

High Performer auf dem Markt für KI-Datenextraktion ausgewiesen und zeigen ein

vielversprechendes Wachstum im Einklang mit diesen neuen Mitteln.





Bisher erfolgreiches Jahr für AcodisMartin Keller, CEO und Mitbegründer von Acodis, erklärt: "Trotz all denHerausforderungen war 2021 für Acodis ein grossartiges Geschäftsjahr. Wir habenerfolgreich neue Grosskunden gewonnen und wurden von Forbes und G2ausgezeichnet. Dank unseres neuen Investors, der ein starkes Geschäftsnetzwerkund tiefes Fachwissen im Bereich Technologie mitbringt, können wir den Weg zuunserem Ziel, Dokumente in Werte zu verwandeln, beschleunigen."Vorteile für alle BeteiligtenJoe Neale, Tech Partner bei VI Partners, kommentiert: "Der Markt fürintelligente Dokumentenverarbeitung (IDP) explodiert. Wir freuen uns, mit Acodiszusammenzuarbeiten, welche mit ihrer Technologie des maschinellen Lernens eineVorreiterrolle in diesem Bereich einnehmen. Zu den Investoren von VI gehörengrosse Industrieunternehmen, die mit Acodis eine, für beide Seiten vorteilhafte,Beziehung aufbauen wollen. Wir sind der festen Überzeugung, dass dasaussergewöhnliche und leidenschaftliche Team von Acodis eine glänzende Zukunftfür Kunden verspricht, die ineffektive Prozesse automatisieren wollen."KontaktSimon Lehmannsimon.lehmann@acodis.io+41 52 520 6202https://www.acodis.io/Über AcodisAcodis widmet sich seit seiner Gründung 2016 der Automatisierung vonGeschäftsdokumenten. Acodis ermöglicht, gestützt von maschinellem Lernen, eineautomatisierte Verarbeitung von jeglichen Dokumenten innerhalb von wenigenSekunden. Dadurch werden manuelle Dokumenten-Übertragungen ersetzt und dieextrahierten Daten können in einem strukturierten Format exportiert werden.Acodis beschäftigt zurzeit 25 Mitarbeitende und hat seinen Sitz in Winterthur,Schweiz.Über VI PartnersVI Partners ist die traditionsreichste Schweizer VC-Gesellschaft. Seit mehr als20 Jahren unterstützt VI Partners innovative Technologie- undGesundheitsunternehmen und hat über CHF 250 Mio. in 55 Unternehmen investiert.VI Partners beriet zunächst den Venture Incubator Fund, ein von zehn SchweizerBlue-Chip-Unternehmen gegründetes Investmentvehikel, und gründete vor kurzemden VI Partners Swiss Innovation Fund.Mehr Infos auf: www.vipartners.chLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1660043/acodis_logo_rgb.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/155301/5045880OTS: Acodis