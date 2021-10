Inspira Technologies entscheidet sich für die Softwareentwicklung seines Systems für frühe extrakorporale respiratorische Unterstützung, das als „künstliche Lunge“ funktioniert, für GlobalLogic

GlobalLogic Inc., ein Unternehmen der Hitachi Group und führend im Bereich Digital Engineering, hat heute bekanntgegeben, dass es von Inspira Technologies für die Entwicklung einer mit Algorithmen erweiterten digitalen Plattform ausgewählt wurde, die das ART-Gerät unterstützt. Dieses ist ein System für frühe extrakorporale respiratorische Unterstützung für Patienten mit Ateminsuffizienz etwa nach einer COVID-19-Diagnose. Das Projekt unterstreicht die umfassende Expertise von GlobalLogic bei der Erstellung von Class II- und Class III-Software für medizinische Geräte, die strengen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen entsprechen müssen.

Inspira Technologies hat mit dem ART eine neuartige Methode mit geringem Durchfluss für die frühe extrakorporale Beatmung entwickelt, um den erheblichen Teil der Patienten behandeln zu können, deren Zustand sich nach einer nichtinvasive Beatmung weiter verschlechtert. Derzeit ist die einzige für diese Patienten nach einer nichtinvasiven Beatmung verfügbare Behandlungsoption die äußerst invasive mechanische Beatmung. Das ART-Gerät nutzt eine Methode des hämo-protektive Flusses, mittels der die Sauerstoffsättigungswerte wieder ausgeglichen werden sollen, während die Patienten wach sind und spontan atmen. Die Notwendigkeit einer mechanischen Beatmung wird so potentiell minimiert. Das ART ist so konzipiert, dass jederzeit ca. 200 ccm Blut angereichert werden, so dass die Sauerstoffsättigungswerte innerhalb einer Minute erhöht werden.

GlobalLogic wird Inspira bei der Entwicklung derjenigen Algorithmen der ART-Kontrollplattform unterstützen, die für die Überwachung und das Managen des frühen Wiederausgleichens der Sauerstoffsättigungswerte zuständig sind. Diese Algorithmen werden ferner proprietäre Technologien sowie mit hochentwickelten Sensoren gewonnene Daten aktivieren und steuern, die Sauerstoffsättigung, Bluttemperatur, Hämoglobin und Hämatokritwerte sowie Blutdruck und -fluss messen. Inspira Technologies merkt an, dass das ART die Notwendigkeit des Einsatzes mechanischer Ventilatoren bei hypoxämischen Patienten wie etwa COVID-Patienten potentiell minimieren könnte. Außerdem wird GlobalLogic die Verifizierungstests dieser Systeme leiten.