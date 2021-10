Nel ASA: Ist heute ein Kauftag?

Glänzende Augen sind heute bei allen Nel ASA-Anteilseignern zu sehen. Im Vergleich zum gestrigen Schluss sind die Aktien aktuell rund vier Prozent teurer. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 1,46 EUR. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund zwei Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 1,49 EUR. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs derzeit keine Bestätigung. Denn diese Linie verläuft bei 1,76 EUR, sodass für Nel ASA Abwärtstrends gelten. Aber dass die Kurse auch Abwärtstrends positiv überraschen können, beweist Nel ASA heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

