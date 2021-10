Powercell – hier fliegt heute der Deckel weg

Powercell leuchtet heute in kräftigem Grün. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund vier Prozent aus. 18,00 EUR müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Geht es bei Powercell jetzt so richtig los?

Die mittelfristige Technik präsentiert sich durch diesen Anstieg in Bestform. Da Powercell dadurch eine wichtige Hürde genommen hat. Immerhin überspringt der Wert sein Monatshoch. Die Aktionäre hatten diesen Umkehrpunkt bisher bei 17,98 EUR austariert. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, müssten Sie allen langfristig arbeitenden Investoren warnen. Denn diese Linie verläuft bei 19,57 EUR, sodass für Powercell Abwärtstrends gelten. Aber dass selbst in Abwärtstrends immer mal wieder Überraschungen auf der Oberseite einkalkuliert werden müssen, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

