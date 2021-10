Berlin (ots) - Die Energie- und Versorgungsbranche beschleunigt ihre

Transformation, um CO2-Emissionen zu senken, gleichzeitig bezahlbare Energie

bereitzustellen und die Geschäftskontinuität zu sichern



Steigender Energieverbrauch und höhere Treibhausgasemissionen verdeutlichen, wie

wichtig realistische, finanzierbare Pläne zur Beschleunigung der Energiewende

sind. Ein wesentlicher Beitrag kann darin bestehen, wissenschaftliche Methoden

und Daten zu nutzen, um die Entwicklung der Unternehmen hin zu Net-Zero zu

messen und konkrete Effekte zu erzielen. Zu diesem Schluss kommt die 23. Ausgabe

des jährlichen World Energy Markets Observatory (WEMO)

(https://www.capgemini.com/de-de/world-energy-markets-observatory-2021/) , der

den Stand der Energiewende und den bisherigen Kampf gegen die globale Erwärmung

analysiert. Die Autoren von Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de)

untersuchten - in Zusammenarbeit mit De Pardieu Brocas Maffei

(http://www.de-pardieu.com/) , Vaasa ETT (http://www.vaasaett.com/) und Enerdata

(https://www.enerdata.net/) - auch die Entwicklung der führenden Branchenakteure

und prognostizieren wesentliche Trends der Zukunft. Der Report betrachtet die

Strom- und Gasmärkte sowie Technologien in Nordamerika, Europa, Asien und

Australien.





"Wir brauchen solide Lösungen, mit denen wir die Treibhausgasemissionen auch beisteigendem Energiebedarf reduzieren können. Durch die wachsende Elektrifizierungist bis 2050 das Zwei- bis Dreifache der derzeitigen Kapazität erforderlich. ZurEindämmung des Klimawandels ist die weitere Dekarbonisierung der Stromerzeugungdaher dringend erforderlich. Jede Investition muss die Energiewendebeschleunigen und zu einem messbaren Rückgang der Emissionen führen" , sagtGuido Wendt, Leiter des Sektors Energy & Utilities Deutschland bei CapgeminiInvent.Zentrale Ergebnisse des WEMO sind:- Die Spotmärkte für Strom befinden sich auf einem Rekordhoch. Dies ist auf dieungebremste Nachfrage, die geringeren Margen bei den Erzeugungskapazitäten,die gestiegenen Gaspreise und - in Europa - die hohen CO2-Preisezurückzuführen.- Das Angebot an Strom aus erneuerbaren Energien hat zugenommen, während dieKosten für Erneuerbare im Jahr 2020 weiter gesunken sind. Sowohl dieKapazitäten der Solar- als auch der Windenergie sind im Jahr 2020 gestiegen;sie machen 10 Prozent des Stromerzeugungsmarktes aus. Der Kostenrückgangkönnte sich 2021 und in den Folgejahren umkehren, da die Preise für kritischeMetalle, Anlagen und Transport sowie die Zinssätze steigen.- Bei grünem Wasserstoff wächst die Dynamik - er hat das Potenzial, weitere 15Prozent der Weltwirtschaft zu dekarbonisieren. Grüner Wasserstoff ist etwa