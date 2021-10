Digitale Innovationen in der Pflege

München (ots) - Digitale Innovationen können den Arbeitsalltag von professionell

Pflegenden entlasten und eine gute pflegerische Versorgung unterstützen. Das

internationale, private Pharmaunternehmen Servier hat dazu im Jahr 2021 mit dem

"i-care-Award" erneut eine Auszeichnung für Startups und junge Unternehmen

vergeben, die solche digitalen Innovationen entwickeln.



Der mit einer Förderung der Preisträger versehene "i-care-Award" wurde im Rahmen

des Deutschen Pflegetages am 13. Oktober 2021 in Berlin verliehen. Eine

interdisziplinär zusammengesetzte Jury hat sich aus einer Fülle an Bewerbungen

für folgende zwei gleichwertige Preisträger entschieden: