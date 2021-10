Karat bereitet Weg für die Interviewing Cloud zur Transformation der Einstellungen im technischen Bereich und sichert sich Serie-C-Finanzierung in Höhe von 110 Mio. USD

Karat , der weltweite Marktführer bei technischen Einstellungsgesprächen und Pionier der Interviewing Cloud , hat heute eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 110 Millionen USD mit einer Wertermittlung von 1,1 Milliarden USD bekanntgegeben. Die branchenprägende Lösung human + technology von Karat liefert täglich rund um die Uhr technische Einstellungsgespräche live im Namen der Kunden und geht dabei umfassende strategische Partnerschaften ein, mit denen enormer Wert für führende Akteure in den Bereichen Engineering und Talentakquise freigesetzt wird.

Karat co-founders Mo Bhende and Jeffrey Spector. (Photo: Business Wire)

Software-Ingenieure sind das Lebenselixier des modernen Unternehmens, und die Lücke zwischen dem Nachschub an Talenten und der Nachfrage wird sich in den kommenden Jahrzehnten weiter vergrößern. Im Wettrennen für Neueinstellungen investieren Unternehmen jährlich Engineering-Zeit im Wert von 60 Milliarden USD in Einstellungsgespräche. Trotz dieser Investition haben die meisten Organisationen jedoch nicht genug Bandbreite, um so viele Gespräche so schnell zu führen wie es notwendig ist, um im Wettbewerb für Top-Talente zu bestehen. Außerdem ist die investierte Zeit ineffektiv, da mit selbst organisierten Vorstellungsgesprächen kein strukturiertes, einheitliches und auf den Kandidaten ausgerichtetes Einstellungsverfahren möglich ist.

„Ebenso wie die öffentliche Cloud alle vom privaten Computing zur gemeinsamen Infrastruktur gebracht hat, stellt die Interviewing Cloud von Karat die alten Methoden der selbst organisierten Vorstellungsgespräche auf den Kopf, die wertvolle Engineering-Zeit fressen und die Kandidaten nicht zufriedenstellen“, sagte Mohit Bhende, Mitgründer und CEO von Karat. „Durch die Professionalisierung der Gesprächsführung und die Entwicklung speziell konzipierter Technologien für Einstellungsgespräche ermöglicht es Karat den Unternehmen, Innovationen schneller auf den Weg zu bringen, und den Kandidaten, ihre Stärken in einer angenehmen Umgebung zu präsentieren.“