DEG finanziert südafrikanischen COVID-19-Impfstoffhersteller / Arrangierung von 144-Mio-Euro-Darlehen für Aspen Pharmacare Holdings Ltd / Medizinische Versorgung in Afrika verbessern

Köln (ots) - Nur etwa ein Prozent der in Afrika benötigten Impfstoffe wird derzeit auch dort hergestellt. Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH stellt dem südafrikanischen Pharmaunternehmen Aspen Pharmacare Holdings Limited (Aspen) arrangierte Mittel in Höhe von 144 Mio. EUR bereit, um die medizinische Versorgung vor Ort zu verbessern. Das Darlehen ist Teil eines von der zur Weltbankgruppe gehörenden International Finance Corporation (IFC) mobilisierten 600-Millionen-Euro-Finanzierungspakets. Weitere Kapitalgeber sind die französische Proparco und die US-amerikanische Entwicklungsbank DFC (U.S. International Development Finance Corporation).

Die von der DEG arrangierten Mittel stammen neben der DEG von der österreichischen Entwicklungsbank OeEB und den European Financing Partners S.A., zu deren Gesellschaftern mehrere bilaterale europäische Entwicklungsfinanzierer gehören.