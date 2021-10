Vectron Systems AG: Start des DeutschlandCard Gastro-Portals mit rund 1.400 teilnehmenden Betrieben / Multipartner-Bonusprogramm und Vectron bieten Loyalty-Lösung für die Gastronomie

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Lecker punkten: Das heißt es ab sofort für alle DeutschlandCard Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Heute startet das digitale Portal für Gastronomiebetriebe und Bäckereien. Derzeit nehmen rund 1.400 Betriebe wie zum Beispiel Restaurants, Bäckereien, Imbisse sowie Kioske am Programm teil. Somit können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Multipartner-Bonusprogramm auch in dieser Branche nutzen und bei jedem Besuch DeutschlandCard Punkte sammeln. Dabei gibt es zwei Optionen: Teilnehmerinnen und Teilnehmer können direkt ihre Karte vorzeigen oder im Nachgang einen auf dem Kassenbon aufgedruckten QR-Code über die DeutschlandCard App scannen. Pro 1 Euro Umsatz wird 1 Punkt gutgeschrieben. Weiterer Vorteil: Ab 100 gesammelten Punkten können diese auch mit der Bestellung verrechnet werden.Möglich wird diese Loyalty-Lösung durch eine Kooperation zwischen der DeutschlandCard und Vectron, einem Fullsize-Systemlösungsanbieter von Kassensystemen sowie Cloud Services mit marktführender Position in den Branchen Gastronomie und Bäckerei. Durch diese Partnerschaft erhalten erstmals Gastronomiebetriebe jeder Größe Zugang zu einem großen, reichweitenstarken Multipartner-Bonusprogramm. Detlev Rubant, Geschäftsführer der DeutschlandCard erklärt: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Vectron und den Gastronomen neue Wege beschreiten und ein neuartiges Kundenbindungskonzept entwickelt haben. So können sowohl kleinere als auch größere Gastronomiebetriebe von den vielfältigen Leistungen unserer reichweitenstarken Multichannel-Marketingplattform profitieren, beispielsweise bei der zielgerichteten Neukundengewinnung oder auch Aktivierung von bestehenden Konsumentinnen und Konsumenten."