Kann die Aktie in den nächsten Wochen wieder auf das Hoch bei 207,90 Euro ansteigen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Aktie des in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials agierenden international aufgestellten Konzerns Merck (ISIN: DE0006599905) legte in den vergangenen 12 Monaten um nahezu 70 Prozent und verzeichnete am 6.9.21 bei 207,90 Euro ein neues Hoch. Danach korrigierte die Aktie auf bis zu 181,70 Euro. In den vergangenen Tagen legte die Aktie allerdings wieder auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 191 Euro zu.

Laut Analyse von www.godmode-trader.de bildete die Aktie somit einen kleinen Boden aus, nach dem die Aktien in den nächsten Tagen wieder auf 202 oder sogar auf bis zu 207,93 Euro zulegen könnte. Unterhalb von 188,05 Euro würde sich die charttechnische Situation allerdings eintrüben. Kann die Aktie in den nächsten Wochen wieder auf das Hoch bei 207,90 Euro ansteigen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.